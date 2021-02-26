Українські телеканали мають рекламувати нашу державу у світі – Президент

Українські телеканали мають збільшувати обсяги якісного контенту, який сприятиме створенню позитивного іміджу України у світі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві.

Глава держави зазначив, що сьогодні українські медіагрупи не приділяють достатньо уваги трансляції якісного контенту для закордонних глядачів.

«Я зустрічався з керівниками українських телевізійних груп. Ми домовлялися, що будемо поширювати українську інформацію про Україну. Є перші кроки. Я вважаю, вони дуже слабкі», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що українське телебачення, зокрема Суспільне, має виробляти контент для масового глядача, однак такого контенту дуже мало.

«Нам потрібен контент, особливо на каналах, які фінансуються державою, які мають велике покриття. Цей контент має бачити вся Україна», – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що ставив завдання перед міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком щодо реклами України. Зокрема, до цього необхідно залучати іноземні телеканали.

«Витрачати таргетовано бюджетні гроші на пряму рекламу України, туризму, інформації – це ми повинні робити», – наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський повідомив, що Україна спільно з партнерами зі США та Великої Британії реалізує проект зі встановлення телевізійних веж на лінії розмежування на Донбасі, через які транслюватиметься сигнал українських телеканалів, зокрема й на окуповані території.