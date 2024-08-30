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Укриття для очного навчання та гаджети для дистанційного: Олена Зеленська з командою Фундації перед початком навчального року відвідала Чернігівщину

30 серпня 2024 року - 20:41

Укриття для очного навчання та гаджети для дистанційного: Олена Зеленська з командою Фундації перед початком навчального року відвідала Чернігівщину

Перша леді України Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації відвідала Чернігівщину, де оглянула відбудоване шкільне укриття та передала гаджети для навчання.

У Ніжині дружина Президента побувала в гімназії, де з початку цього навчального року зможуть здобувати знання в офлайн-форматі майже 800 учнів. Фундація Олени Зеленської профінансувала комплексну відбудову та облаштування укриття.

«Досі ці діти, як і більшість школярів Чернігівщини, через відсутність укриття були позбавлені можливості здобувати якісну освіту, повноцінно спілкуватися зі своїми однокласниками та вчителями. Тепер у них є новий безпечний простір», – наголосила перша леді.

В укритті зробили спеціальне зонування: для навчання, ігор, занять із психологом.

За потреби, в ньому одночасно можуть перебувати не лише учні та вчителі, а й вихованці дитячих садків, які розташовані поруч, і жителі громади.

Крім цього укриття, Фундація відбудувала ще два на Полтавщині. Дев’ять – у процесі відновлення: на Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Фундація Олени Зеленської продовжує шукати міжнародних донорів і меценатів для можливості реалізовувати цей проєкт і надалі.

Під час поїздки перша леді разом із командою Фундації та Послом Латвії в Україні Ілгварсом Клявою передали 672 ноутбуки для тих дітей, які не зможуть навчатися офлайн. Це школярі із Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Кіптівської громад.

«Вдячні нашим партнерам із Латвії. Ця допомога – приклад того, як одна країна робить великий внесок у розвиток української освіти та майбутнього наших дітей», – зазначила директорка Фундації Ніна Горбачова.

Гаджети Фундації передав фонд Ziedot.lv, залучивши латвійських підприємців.

Загалом за понад два роки Фундація Олени Зеленської забезпечила 60 тисяч ноутбуків і планшетів для онлайн-навчання у різних регіонах. Реалізувати це вдалося завдяки іноземним партнерам.

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