Уперше в історії Президент поспілкувався з українськими полярниками в режимі реального часу

Неординарна подія відбулася у 25-ту річницю заснування української антарктичної станції «Академік Вернадський». Вперше в історії Глава Української держави поспілкувався з полярниками, які там працюють. Володимир Зеленський привітав їх з ювілеєм заснування станції. Президент використав фірмове привітання, схоже на офіційний логотип станції у вигляді латинської літери V, що означає перемогу.

Спілкування відбувалося через відеозв’язок зі станцією «Академік Вернадський» та українськими полярниками. У заході також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

«Дякую за те, що ви робите велику справу. За те, що ви робите українську справу у світовій історії. Я хочу вас привітати з великим ювілеєм – 25-річчям заснування української станції ім. Академіка Вернадського. Для мене це велика честь – наживо поспілкуватися з вами. Ви робите велику щоденну роботу для розвитку науки. І ми зі свого боку хочемо й будемо підтримувати кожного з вас», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поцікавився, що держава може зробити, щоб покращити умови на станції, допомогти полярникам розвивати науку, робити якісні дослідження.

Главі держави повідомили, що вперше відбувається модернізація антарктичної станції, зокрема її дослідницьких можливостей.

Начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Володимира Зеленського стати першим Президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію. Полярники розповіли про свою роботу, зокрема про виклики глобального потепління.

«Ми тут, в Антарктиді, щодня наочно спостерігаємо глобальне потепління. Воно тут відбувається дуже швидко. А ще саме тут, на станції «Академік Вернадський», було відкрито таке загрозливе явище, як озонова діра. І ми тут першими у світі визначаємо, як потроху відбувається відновлення озонового шару. Звідси, з Антарктиди, дуже добре видно, що наша планета насправді дуже маленька. І що людство має, попри всі суперечки, разом долати спільні виклики – такі, як зміна клімату та пандемія. Ми дуже раді, що завдяки станції «Вернадський» ми, українці, напряму залучені до таких глобальних зусиль людства зі збереження нашої планети», – сказав Юрій Отруба.

Президент і учасники експедиції обговорили необхідність затвердження наукової програми та бюджету на її виконання. Глава держави одразу поспілкувався про деталі з міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом, давши доручення допомогти станції з усім необхідним, щоб українські науковці мали спроможності здійснювати світові дослідження.

«Я хочу вас заспокоїти: програма буде», – підтвердив Глава держави.

Також полярники попросили Президента про власний криголам, який допоміг би здійснювати дослідження без обмежень. Володимир Зеленський наголосив, що держава зробить усе, щоб вітчизняна антарктична станція мала свій криголам. Він поставив завдання Офісу Президента та Кабінету Міністрів разом напрацювати рішення, яке дало б змогу розв'язати це питання.

«Не хворійте на ковід. Тепла вам. Дякую за вашу роботу. Україна поважає науковців. Думаю, ми повинні взяти наших полярників як показовий приклад, що до науки зараз в Україні ставляться і будуть ставитися більш серйозно, більш уважно, більш професійно, зі справедливою повагою. Слава Україні! До зустрічі», – попрощався Глава держави.

Потому Володимир Зеленський оглянув експозицію фотовиставки «Вікно в Антарктиду: до 25-річчя станції «Академік Вернадський». На світлинах зображені найбільш знакові події в історії станції – від її заснування 6 лютого 1996 року до відкриттів полярників.