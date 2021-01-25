Уповноважений з прав дитини ознайомився з результатами впровадження реформи деінституціалізації на Житомирщині

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба відвідав Житомирську область, яка є пілотною в реформі інтернатних закладів, що впроваджується за підтримки БФ «Люмос».

Микола Кулеба спільно з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою та головою Житомирської облдержадміністрації Віталієм Бунечком побували у Кмитівській спеціальній школі-інтернаті для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, загальноосвітній школі в Бердичеві, де організовано інклюзивне навчання, та відвідали прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

«Школа № 18 у Бердичеві – дуже гарний приклад організації інклюзивного навчання. 40 учнів з особливими освітніми потребами мають можливість здобувати якісну освіту та проживати в сім’ї», – зауважив Микола Кулеба.

Голова Житомирської ОДА наголосив, що кожна дитина має право на підтримку своїх батьків та громади, у якій вона проживає, а також на рівні можливості.

«Значною мірою це стосується дітей з особливими освітніми потребами. Найважливіше в роботі з такими дітками – не нашкодити та створити умови, у яких вони поступово зможуть відчути себе рівноправними членами нашого суспільства», – зазначив Віталій Бунечко.

Під час поїздки також відвідали прийомну родину в селі Рея Бердичівського району, яка шість років тому взяла до себе хлопчика Юру. Нині він навчається в інклюзивному класі та має асистента. Батьки хлопчика відзначають великий прогрес у його розвитку відтоді, як він потрапив у їхню сім’ю.

У Посольстві Канади в Україні зазначили, що для України надзвичайно важливо продовжувати впровадження реформи деінституціалізації, перенаправляючи державну підтримку від інтернату до сім'ї, школи та громади.