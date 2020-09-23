Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Усі постраждалі від повені в Чернівецькій області отримали компенсації – Глава держави

2 жовтня 2020 року - 20:07

На Буковині Держгеокадастр передав у комунальну власність 88 гектарів землі для виділення ділянок ветеранам АТО/ООС – Президент

2 жовтня 2020 року - 19:54

Володимир Зеленський привітав ЧНУ імені Юрія Федьковича зі 145-річчям: Ми робимо все, щоб наша освіта відчула своє стратегічне значення для України

2 жовтня 2020 року - 19:12

В Офісі Президента відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та Microsoft

2 жовтня 2020 року - 17:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Чернівецької області
Робоча поїздка Президента України до Чернівецької області

2 жовтня 2020 року - 13:52

Перейти до всіх галерей

Усі постраждалі від повені в Чернівецькій області отримали компенсації – Глава держави

2 жовтня 2020 року - 20:07

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всі постраждалі внаслідок стихійного лиха влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.

«Що стосується Чернівців, то ми виділили 460 мільйонів гривень. І найголовніше, що крім того, що зараз у процесі відновлення інфраструктура, всі люди отримали компенсацію», – наголосив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки в Чернівецьку область.

Володимир Зеленський зазначив, що на всю Західну Україну, де від повені постраждало місцеве населення та інфраструктурні об’єкти, в цілому виділено близько 1,5 млрд грн.

Довідка. За рахунок коштів, виділених з державного бюджету, в Чернівецькій області відновлюється: дев'ять бюджетних установ та об’єктів соціальної сфери, 41 дорога загального користування місцевого значення та 187 комунальних доріг, мости й мостові переходи, берегоукріплювальні об’єкти тощо. На всіх об’єктах роботи планується завершити протягом жовтня-листопада 2020 року.

ф

Робоча поїздка Президента України до Чернівецької області

2 жовтня 2020 року - 13:52
Версія для друку