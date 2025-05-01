Уже 218 центрів життєстійкості безкоштовно допомагають по всій країні – Олена Зеленська

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Центр життєстійкості в Житомирській міській територіальній громаді.

Центр створив Благодійний фонд BGV у партнерстві з Міністерством соціальної політики України. Він є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Це безбар’єрний простір, де кожен житель громади може безкоштовно отримати фахову допомогу та підтримку. Наприклад, щоб упоратися з тривожними думками й станами, скласти резюме та підготуватися до співбесіди, пережити втрату, знайти ресурси й заняття, які допоможуть подолати емоційне та фізичне вигорання.

У центрі діють програми щодо роботи з ветеранами та їхніми родинами, дітьми й людьми, які втратили близьких. Торік послуги отримали 4,8 тис. осіб, цьогоріч – 1,8 тис. осіб.

«Близько 15 мільйонів українців найближчим часом потребуватимуть чи вже потребують підтримки психічного здоров’я, включно з військовими, ветеранами, дітьми, людьми старшого віку та ВПО. Така оцінка Національного інституту стратегічних досліджень. Саме для того, щоб така допомога була якнайближче, за підтримки Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» у 23 областях країни працює вже 218 центрів життєстійкості», – розповіла Олена Зеленська.