Уже готуємо нашу енергетику до наступної зими – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Повернувся до Києва із відрядження в Житомир, фактично увесь день працювали там.

Спочатку – візит пані Премʼєр-міністра Естонії Каї Каллас. Переговори, підписання Спільної декларації. Я вдячний пані Премʼєр-міністру та всьому народу Естонії за чітку й незмінну підтримку нашого руху у Європейський Союз, у НАТО – відповідні пункти щодо Альянсу є в декларації.

Сьогодні найбільше уваги приділили оборонним питанням, і це зрозуміло. Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни. Це стосується і гармат для нашої артилерії, і снарядів, і зброї для наших зенітників… Багато аспектів.

Обговорили й рішення щодо зброї та амуніції, які досі на реалізації в інших наших партнерів у Євросоюзі. Той випадок, коли від швидкості постачання, від виконання вже ухвалених рішень, безпосередньо залежить життя людей. Я дякую Естонії за готовність сприяти у відповідній комунікації з іншими партнерами.

Житомир був обраний майданчиком для наших переговорів невипадково. Саме у Житомирській області реалізовано проект відбудови, який дає Естонії першість – першість у тому, як швидко реалізовується те, про що домовилися. В місті Овручі Житомирської області до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка – з допомогою Естонії. Цей проект буде додатково розширений. Є й інші проекти з відбудови – упевнений, усе реалізуємо.

Було дуже приємно побувати в Житомирській політехніці – поспілкуватися зі студентами університету. Класний університет – відчувається, що справді дбають про студентів. Дбають про Україну – з урахуванням того, як університет готує для країни різних фахівців.

Дякую кожному й кожній, хто був на зустрічі в політехніці, хто ставив питання і хто щиро реагував на відповіді. Хороше, енергійне спілкування. Саме це ми виборюємо зараз для всієї України – щоб усі наші діти, усі українські студенти й студентки в кожній частині нашої держави могли почуватися вільно, насолоджуватися свободою, здобувати освіту й реалізовувати себе в житті так, як вони цього хочуть. І це буде. Україна захистить свою свободу.

Провів у Житомирі й спеціальну координаційну нараду з усіма, хто відповідає за область. Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими.

Також є рішення щодо освітньої інфраструктури – у нараді сьогодні взяв участь міністр освіти і науки. Звичайно, допоможемо нашим регіонам, і Житомирщині зокрема, зі шкільними автобусами.

Окрему увагу приділили кордону. Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та голови Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація загалом. Дякую всім, хто забезпечує нам цю міцність нашого державного кордону.

І, до речі, хочу відзначити сьогодні наших воїнів-прикордонників – тих, хто разом з усіма силами оборони нашої держави захищає Україну на передовій. Є за що подякувати. Луганський і Краматорський прикордонні загони – дякую вам, воїни, за стійкість у Бахмуті! Луцький прикордонний загін – дякую вам, хлопці, за вашу силу на Авдіївському напрямку! Херсонський і Бердянський прикордонні загони – дякую за успішне виконання завдань на півдні нашої держави. Всі молодці!

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!

Дякую всім, хто допомагає Україні захищатися від російського зла!

Дякую Житомиру за сьогоднішній день.

Слава Україні!