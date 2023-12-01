В аеропорту «Бориспіль» відбулася зустріч Андрія Єрмака з іноземними послами щодо десятого пункту Формули миру про підтвердження закінчення війни

На виконання доручення Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів десяту зустріч із представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в нашій країні, з питань імплементації Формули миру Володимира Зеленського.

Захід був присвячений реалізації десятого пункту Формули про підтвердження закінчення війни. До обговорення, яке відбулося на території Міжнародного аеропорту «Бориспіль», долучилися 86 учасників: представники 83 іноземних держав і трьох міжнародних організацій.

Звертаючись до присутніх, керівник Офісу Президента нагадав, що о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року з аеропорту «Бориспіль» вилетів останній пасажирський літак. Він висловив переконання, що невдовзі «Бориспіль» знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна.

«Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми», – сказав він.

Андрій Єрмак розповів учасникам зустрічі, що за рік спільної роботи всіх причетних запропонована Президентом України Формула миру стала цілісною структурою, елементи якої щільно взаємопов’язані.

«Я радий констатувати прогрес за кожним із дев’яти пунктів, які ми вже опрацювали», – зауважив він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що справедливий, всеосяжний і тривалий мир можливий лише як результат колективної волі й колективних дій.

«Запобігти повторенню війни можна лише в один спосіб – через надійні багатосторонні безпекові гарантії для України й рішучу демонстрацію єдності та відданості відповідальних держав, які поважають міжнародне право», – наголосив Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга зазначив, що аеропорт «Бориспіль» став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

«Дев'ять пунктів Формули відображають найважливіші елементи майбутнього, побудованого на справедливому, міцному, стійкому мирі. Саме такий мир зараз потрібен не лише Україні, а й усьому світу. Жодного умиротворення. Кінець війни – це єдине можливе рішення. Про це – заключний пункт Формули миру», – наголосив він.

Андрій Сибіга розповів, що до робочої групи № 10 на рівні послів, яку він очолює разом із міністром оборони Рустемом Умєровим, входять представники 20 держав і міжнародних організацій.

За його словами, експерти розробляють модальності того, як покласти край цій війні, і перший результат роботи може бути представлений на наступній зустрічі радників із національної безпеки.

Міністр оборони України Рустем Умєров зі свого боку запропонував під час розмови про стійкий мир подумати про місто Авдіївку на Донеччині, де десять років тому вирувало життя. А потім почалася російська агресія на Донбасі, були домовленості з Росією, які передбачали припинення вогню, але не принесли стійкого миру цьому місту на лінії розмежування.

Він також зазначив, що й сьогодні російські війська не руйнували б Авдіївку та багато інших українських міст, якби міжнародна система безпеки мала вплив на Росію. Тому настав час оновити архітектуру міжнародної безпеки.

На переконання міністра, єдиний спосіб забезпечити гарантії миру – перемогти Росію на полі бою. Щоб завдати такого нищівного удару по агресору, українські воїни повинні мати новітні технології та зброю, яка може дати асиметричну відповідь на російські промислові можливості та людські ресурси. І Україна має деякі власні розробки, а також готова до спільного виробництва, досліджень і розробок із партнерами.

На думку міністра юстиції України Дениса Малюськи, оптимальним юридичним механізмом завершення війни є багатосторонній договір, до якого можуть бути залучені багато різних зацікавлених підписантів.

«Не лише Україна й Росія, а також і гаранти. Можливо, навіть треті сторони з окремими зобов’язаннями», – пояснив він.

Крім того, за словами міністра, помилки минулого вказують на необхідність чітких формулювань і наявності юридично прописаних зобов’язань.

«Ми також хотіли б, щоб цей документ ратифікували парламенти країн, які його підпишуть. І щоб був певний механізм для подолання конфліктів, тому що не всі конфлікти потрібно розв’язувати силою», – зазначив Денис Малюська.

Заступник Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк у зверненні до присутніх зазначила, що лише повноцінний безпековий документ чи система безпекових документів і гарантій їх дотримання можуть зупинити агресію назавжди.

«Парламентський вимір дипломатії надзвичайно важливий для пункту десятого Формули миру. Очевидно, що фінальний документ про встановлення миру підписуватиметься не лише двома країнами. Сталий мир у разі закінчення війни може бути забезпечений лише консолідацією країн світу та суспільної думки народів, які представляють їхні парламенти», – переконана вона.

Учасники зустрічі також заслухали звернення президентки міжнародної неурядової організації громадських діячів The Elders, колишньої Президентки Ірландії Мері Робінсон та ексгенерального секретаря ООН Пан Гі Муна, які закликали всі країни докладати зусиль для забезпечення справедливого миру в Україні на основі ключових принципів Статуту ООН. Також ішлося про важливість створення спеціального трибуналу за злочин агресії.

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв наголосив: переважна більшість українців вважає, що агресор має бути вигнаний із нашої землі, він має компенсувати всі завдані Україні збитки, а винних у розв’язанні цієї війни необхідно притягнути до відповідальності.

«Мирний план Президента України з десяти пунктів повністю відображає думку переважної більшості жителів нашої країни, базується на основоположних принципах міжнародного права. Ми дуже розраховуємо, що міжнародна спільнота підтримає цей план і допоможе в його реалізації», – сказав він.

Лауреатка Нобелівської премії миру, правозахисниця Олександра Матвійчук зазначила, що люди в Україні хочуть миру більше за всіх, але мир не може настати, якщо країна, яка бореться з агресією, припинить це робити.

«Стійкий мир означає можливість для людей жити без страху насильства й мати довгострокову перспективу», – наголосила вона.

З мотиваційною промовою до учасників також звернувся амбасадор United24 Річард Бренсон.

В обговоренні Формули миру, зокрема її десятого пункту, взяли участь посли США, Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, Франції, Японії, Нідерландів, Бразилії, ПАР, Індії, Литви, Норвегії, тимчасовий повірений Польщі в Україні, голова Офісу Ради Європи в Україні, посли Швейцарії, Румунії та Латвії, інші учасники.

Дипломати наголошували на тому, що справедливий і стійкий мир має базуватися на принципах поваги до суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України. Було відзначено важливість того, що планування повернення миру відбувається ще під час війни.

Підсумовуючи, Андрій Єрмак акцентував, що з кожною зустріччю на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики їх учасників стає дедалі більше, і на початку 2024 року має відбутися наступна.

«Усе досяжнішим стає Глобальний саміт миру – зібрання лідерів світу, відданих якомога швидшому встановленню справедливого, тривалого та всеосяжного миру. І ми віримо, що цей саміт відбудеться вже незабаром», – сказав він.

Андрій Єрмак нагадав, що під час зустрічі радників на Мальті було заслухано звіти перших п’яти робочих груп. Він також анонсував четверту зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, яка відбудеться незабаром. Після цього можна буде переходити до обговорення порядку денного й проведення першого установчого Глобального саміту миру.