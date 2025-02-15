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Офіційний візит Президента та першої леді до Туреччини
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В Анкарі Олена Зеленська провела зустріч з Еміне Ердоган і відвідала українських дітей-сиріт, які отримали тимчасовий прихисток у Туреччині

18 лютого 2025 року - 18:39

В Анкарі Олена Зеленська провела зустріч з Еміне Ердоган і відвідала українських дітей-сиріт, які отримали тимчасовий прихисток у Туреччині

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Анкарі з першою леді Турецької Республіки Еміне Ердоган.

Одна з ключових тем зустрічі – відкриття українських і кримськотатарських студій у Туреччині.

«Глобальна коаліція українських студій, яку ми започаткували минулого року, покликана не лише познайомити світ із нашим великим історичним і культурним надбанням, а й відкрити сучасну Україну для світу», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська також подякувала Еміне Ердоган за підтримку України, зокрема за постійну участь у Саміті перших леді та джентльменів і сприяння в евакуації українських дітей із будинків-інтернатів. Від початку повномасштабної російської агресії тимчасовий прихисток у Туреччині отримали понад 1 тис. таких дітей.

Перша леді відвідала вихованців Спеціалізованого психоневрологічного будинку дитини № 3 «Сонечко» Одеської міської ради. 34 дитини-сироти з інвалідністю прибули до Туреччини на початку російського вторгнення завдяки домовленості між дружинами президентів. За цей час 24 дитини вже знайшли нові родини в Україні, 10 залишаються в Туреччині.

Діти мають комфортні класи для навчання та розвитку й спальні кімнати. Їх повністю забезпечують медичною допомогою та реабілітацією.

«Завжди буду вдячна Туреччині й особисто пані Еміне за безпеку та прийом для цих дітей. Такою є дієва допомога», – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, перша леді відвідала Національну президентську бібліотеку Туреччини, яка є однією з найбільших у світі, і передала книги в межах свого проєкту «Українські книжкові полички».

«Пишаюся, що серед двох із половиною мільйонів книжок з усього світу тут є й українські, на спеціальній українській книжковій поличці. Ми відкрили її ще у 2022 році й відтоді регулярно поповнюємо», – зауважила дружина Президента.

Загалом у межах цього проєкту доступні понад 50 тисяч українських книжок у 200 країнах Європи, Азії, Африки, Америки.
«Так Україна говорить зі світом через свою історію, культуру, філософію. Той, хто хоче, обов’язково почує», – підсумувала перша леді.

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Офіційний візит Президента та першої леді до Туреччини

18 лютого 2025 року - 11:24
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