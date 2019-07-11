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В Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Туреччини

7 серпня 2019 року - 17:39

В Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

На площі перед Палацом Президента прозвучали гімни двох країн.

Після цього глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти Туреччини та представили членів офіційних делегацій.

Після завершення церемонії розпочалися переговори Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана у форматі «віч-на-віч». Також заплановані українсько-турецькі переговори під головуванням президентів у розширеному складі.

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