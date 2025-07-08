В ОБСЄ Україна закликала міжнародну спільноту підтримати ініціативу Bring Kids Back UA для повернення викрадених Росією дітей

Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом підтримати ініціативу Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, спрямовану на повернення українських дітей, яких примусово перемістила та незаконно депортувала Росія.

Відповідну заяву зробила радниця керівника Офісу Президента України, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна під час спільного засідання Постійної ради та Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки, яке відбулося у Відні й було присвячене захисту дітей у збройних конфліктах.

Під час виступу Дарія Зарівна акцентувала, що Російська Федерація системно порушує права дітей. За даними трьох щорічних звітів Генерального секретаря ООН, збройні сили РФ фігурують серед грубих порушників прав дітей через вбивства, викрадення та депортацію маленьких українців.

«Ми маємо справу не з поодинокими епізодами, а із системною практикою: русифікація, ідеологічна обробка та мілітаризація українських дітей на окупованих територіях. Мета такої політики – сформувати нове покоління, позбавлене національної ідентичності та підготовлене до майбутньої агресії», – зауважила операційна директорка Bring Kids Back UA.

Вона окремо наголосила на тому, що Росія створює та масштабує мережі молодіжних організацій і таборів, де дітей навчають військової справи, користування зброєю та прищеплюють пропагандистські наративи. Такі навчання проводять, зокрема, чинні військові армії РФ.

Дарія Зарівна закликала країни – учасниці ОБСЄ підтримати ініціативу Президента України Bring Kids Back UA, яка об’єднує державу, міжнародних партнерів і громадянське суспільство задля повернення викрадених українських дітей.

«Захист дітей у збройному конфлікті – наш моральний обов’язок. Ініціатива Bring Kids Back UA стала відповіддю України на злочини проти них. Ми закликаємо кожну державу підтримати наші зусилля та долучитися до повернення дітей додому», – наголосила вона.