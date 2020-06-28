В Офісі Президента обговорили питання зниклих безвісти та полонених

В Офісі Президента України після тривалої перерви, спричиненої посиленими карантинними заходами у зв'язку з епідемією COVID-19, відбулося організаційне засідання робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

На засіданні були присутні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, голова Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України Сергій Куніцин, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, родичі полонених та зниклих безвісти, звільнені з полону представники кримськотатарського народу, а також представники громадських організацій.

Учасники засідання обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті Міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти. За словами координатора робочої групи Миколи Колесника, це дасть можливість сформувати реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп. На засіданні цієї Комісії мають бути присутні родичі зниклих безвісти.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що на засіданні урядового комітету під головуванням віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова погоджено постанову уряду про створення та склад Комісії. Людмила Денісова зазначила, що відповідне рішення може бути ухвалене найближчим часом. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосила на вирішенні питання функціонування секретаріату Комісії.

Також на засіданні обговорено законопроект «Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України». Цей документ, зокрема, врегульовує питання виплат особам, які звільнені з полону.

Михайло Подоляк зазначив, що пропозиції до законопроекту треба опрацювати за участі представників профільних міністерств і комітетів Верховної Ради.

Микола Колесник звернув увагу на важливість покращення комунікації між представниками місцевої влади та родинами зниклих безвісти й полонених.

Сергій Куніцин поінформував учасників засідання про указ Президента, яким створено Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

«Ми готові співпрацювати з вами, з урядом, з омбудсменом. Ми готові допомагати вам по всіх напрямках. Готові співпрацювати, допомагати вам по проектах законів», – сказав Сергій Куніцин, звертаючись до родичів полонених та зниклих безвісти.

Він повідомив, що Президент під час робочих поїздок до регіонів України проводить зустрічі з представниками Консультативної ради.

Сергій Куніцин запропонував створити при обласних та районних державних адміністраціях консультативні ради у справах ветеранів війни за участю родичів полонених та зниклих безвісти.

Учасники засідання домовилися проводити зустрічі раз на два тижні з запрошенням представників уряду та парламенту. На кожному засіданні розглядатиметься актуальна тема, яка стосується діяльності робочої групи.