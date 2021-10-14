В Офісі Президента України відбулася зустріч із представниками спілки ветеранів Афганістану

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець і радник – уповноважений Глави держави з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька провели зустріч з представниками громадської організації «Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)», які прийшли до Офісу Президента з метою налагодження діалогу з органами державної влади.

У заході також взяли участь заступники міністра у справах ветеранів, міністра соціальної політики, міністра охорони здоров’я, міністра культури та інформаційної політики, керівники профільних директоратів.

На зустріч був запрошений очільник Національного музею історії України у Другій світовій війні, який брав участь у обговоренні експозиції, присвяченій учасникам бойових дій на території інших держав.

Представники спілки ветеранів Афганістану акцентували увагу на низці проблем, які потребують розв'язання. Зокрема, це питання пільг та інших соціальних гарантій для ветеранів війни й учасників військових конфліктів поза межами України, надання можливостей для лікування та оздоровлення таких осіб.

Воїни-афганці виступили за налагодження більш тісної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів. Також вони подали свої пропозиції щодо реалізації національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молоді.

«Проблемних питань озвучувалося багато. Деякі з них є вкрай наболілими, адже не вирішуються протягом тривалого часу. Можливо, тому, що не було діалогу з владою і ветерани не мали змоги озвучити свої проблемні питання. В результаті діалогу дійшли згоди щодо створення в Консультативній раді з питань забезпечення прав і свобод захисників України в Офісі Президента нових робочих підгруп, які займатимуться саме цими питаннями», – розповіла Альона Вербицька, яка очолює Консультативну раду.

За її словами, ГО «Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» упродовж тижня делегує своїх представників до цих робочих підгруп, і вони самі визначать напрями їхньої роботи.

«Моє завдання в цій співпраці полягає в забезпеченні належної комунікації між представниками ветеранських організацій та центральними й місцевими органами влади. Заради цього й створювалася Консультативна рада. Після проведення децентралізації багато повноважень щодо надання соціальних гарантій від держави делеговано на рівень місцевих органів влади – голів ОДА, РДА та новоутворених об’єднаних територіальних громад, тож з ними також потрібно буде вести діалог», – пояснила Альона Вербицька.

Радник – уповноважений Президента України повідомила, що за результатами сьогоднішньої зустрічі буде напрацьовано проект протокольного доручення Глави держави очільнику уряду щодо розв'язання вказаних питань з конкретними термінами виконання.