В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі ОЕСР

За дорученням керівника Офісу Президента і очільника робочої групи Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов провів засідання робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Учасники зустрічі розглянули перебіг виконання заходів щодо набуття Україною повноцінного членства в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях.

Андрій Смирнов зазначив, що за рік існування групи було пророблено велику роботу: проведено низку публічних заходів і круглих столів, побудовано довірчі відносини з делегатами низки країн – партнерів у Робочій групі. Крім того, з ініціативи України Робоча група створила новий формат взаємодії з державами в статусі учасників, які прагнуть набути членство, – так звану Групу партнерського навчання (Peer learning group), у межах якої кожна країна отримала групу держав-менторів, які пройшли шлях до членства і тепер допомагають нам здолати його швидше.

Також значну увагу було приділено стану розробки необхідних законопроектів.

Члени робочої групи обговорили концепцію змін до законодавства щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб, а також щодо визначення повноважень антикорупційних органів під час розслідування та розгляду справ про міжнародне хабарництво. Ця концепція має на меті запровадити інститут автономної кримінальної відповідальності юридичних осіб відповідно до вимог Антикорупційної конвенції ОЕСР.

Надалі зміни, що передбачені Конвенцією, проходитимуть процедуру консультацій і погодження не лише з державними органами, а й із бізнес-середовищем.

Учасники зустрічі також розглянули подальші кроки з імплементації рекомендації Ради ОЕСР щодо протидії хабарництву в міжнародних ділових операціях та офіційно підтримуваних експортних кредитів. Було констатовано, що загалом українське законодавство відповідає нормам цієї рекомендації. Втім, наявні окремі прогалини, наприклад щодо потреби перевірки наявності компанії-контрагента в «чорних списках» міжнародних фінансових організацій. Тож це питання потребуватиме врегулювання на законодавчому рівні.

Міністерству фінансів було рекомендовано завершити розробку законодавчих змін щодо заборони на відрахування суми неправомірної вигоди з бази оподаткування (tax non-deductibility of bribes) та підготувати законопроект до розгляду у Верховній Раді. Протягом літа 2023 року Мінфін підготував законопроект, що мав на меті врахування норм рекомендації Ради ОЕСР стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, однак після консультацій з ОЕСР було ухвалено рішення про його вдосконалення й доопрацювання.

Андрій Смирнов також наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення Кабінетом Міністрів розпорядження про внесення до Верховної Ради законопроекту «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку» та його ухвалення парламентом.

Насамкінець обговорено формування складу української делегації для участі в засіданні Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом, яке має відбутися в середині жовтня 2023 року, де під час глобального діалогу Робочої групи обговорюватимуться питання відповідальності юридичних осіб, а також підготовки складу делегації на грудневе засідання Робочої групи, де ОЕСР очікує заслухати звіт України про її прогрес на шляху до членства та ратифікації Антикорупційної конвенції ОЕСР.

За результатами обговорення робочою групою ухвалено рішення про необхідність прискорення розробки законодавчих змін, проведення якнайшвидшого узгодження їх положень із міжнародними партнерами та внесення в парламент до кінця поточного року.

«Сьогодні відбулася максимально конкретна, наповнена змістом зустріч, напрацювання якої пропоную зафіксувати в протоколі та покласти в основу нашої подальшої роботи», – резюмував Андрій Смирнов.