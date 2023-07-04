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В Офісі Президента України відбувся брифінг для дипломатів країн Балтії та Північної Європи щодо протистояння повномасштабному вторгненню РФ

5 липня 2023 року - 13:48

В Офісі Президента України відбувся брифінг для дипломатів країн Балтії та Північної Європи щодо протистояння повномасштабному вторгненню РФ

За дорученням Володимира Зеленського й керівника Офісу Президента України заступники керівника Офісу Глави держави Роман Машовець та Ігор Жовква провели брифінг для представників посольств країн Балтії та Північної Європи в Україні щодо протистояння нашої країни повномасштабному російському вторгненню та питань розвитку спроможностей сил оборони України.

Роман Машовець подякував країнам Балтії та Північної Європи за потужну підтримку нашої держави у протистоянні російській агресії.

«Це дуже важливо, особливо зараз, коли відбуваються серйозні операції. Водночас тривають повітряні атаки на всю територію нашої країни», – сказав він.

Заступник керівника Офісу Президента також відзначив важливість того, що ця зустріч відбувається напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

Зі свого боку Ігор Жовква наголосив, що Україна прагне отримати під час саміту Альянсу чітке запрошення до членства в НАТО й розраховує на підтримку держав Балтії та Північної Європи.

«Це буде дуже важливим сигналом для Збройних Сил і нашого суспільства», – зазначив він.

Під час брифінгу дипломатів поінформували про загальну ситуацію в Україні, актуальну обстановку на фронті та оцінку перспектив подальших дій російських військ, які й надалі прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим.

Дипломатам країн Балтії та Північної Європи також було надано інформацію про спроможності щодо захисту українського неба й нагальні потреби сил протиповітряної оборони України.

Крім того, їм розповіли про наслідки підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

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