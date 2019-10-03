В Офісі Президента відбулася нарада щодо пожвавлення банківського кредитування

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо визначення пріоритетних кроків для пожвавлення банківського кредитування як однієї з передумов пришвидшення зростання української економіки.

У зустрічі взяли участь Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, голова НБУ Яків Смолій, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, представники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державних банків та банківської спільноти. Також до обговорення долучилися керівники правоохоронних органів.

Президент наголосив, що обсяги портфелів кредитів, наданих бізнесу, на жаль, не демонструють відчутного зростання. Це означає, що бізнес не має ресурсу для розширення діяльності, економіка України залишається без «пального». Тому спільне завдання влади – прибрати перешкоди до відновлення кредитування та розв’язати проблеми непрацюючих кредитів, щоб банківська система почала належним чином працювати.

«Україні довелось витратити величезну кількість коштів – майже 300 млрд грн, щоб захистити вкладників банків та зберегти стабільність фінансової системи. Плюс у нас понад 500 млрд грн проблемних кредитів. Зокрема, більше 400 млрд грн у державних банках. Це гроші, які втратили звичайні люди просто тому, що хтось із боржників відмовився виконувати свої зобов’язання та не повернув гроші. Ми про цю проблему знаємо та працюємо над її вирішенням», – прокоментував ситуацію Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Щоб повернути кошти платників податків, зберегти фінансову стабільність та відновити активне кредитування, держава має активно працювати над стягненням боргів з позичальників та екс-власників.

«Це питання скоординованої діяльності Генеральної прокуратури, Нацбанку, уряду та судової системи. Важливо, щоб боржники почули, що або вони добровільно повертають кошти, або держава задіє всі інструменти для їхнього повернення», – додав Олексій Гончарук.

За словами очільника НБУ Якова Смолія, Національний банк, оздоровивши банківський сектор після кризи, заклав фундамент для його повноцінної роботи, однак багато проблем ще є актуальними, і головна з них – непрацюючі кредити. «Україна – світовий лідер за цим показником. Сьогодні обсяг проблемних кредитів в українських банках становить близько 50%, або 566 млрд грн. Це – один із системних ризиків для нашої фінансової системи. Якби боржники відповідальніше ставилися до власних зобов’язань та повертали кошти, банки змогли б розформувати резерви, сформовані на випадок неповернення кредитів, та спрямувати цей ресурс на кредитування реального бізнесу, який працює», – зазначив Яків Смолій. Він зауважив, що ситуація з ПриватБанком є найскладнішою, адже весь портфель проблемних кредитів – це позики колишнім власникам. «Держава намагається повернути ці кошти через суди різних юрисдикцій: в Україні, Великій Британії, США та Швейцарії», – підкреслив Голова НБУ.

За словами Прем’єр-міністра, фінансово-економічний блок уряду планує сконцентрувати зусилля на очищенні державних банків від непрацюючих кредитів. По-перше, через інструмент реструктуризації зобов’язань позичальників, який на сьогодні працює. По-друге, через реалізацію банками проблемних активів, зокрема через застосування механізмів голландських аукціонів із паралельним розвитком повноцінного ринку вторинних фінансових активів. По-третє, через подальше відстоювання інтересів держави в судах України та за кордоном для повернення коштів, заборгованих колишніми власниками банків та пов'язаними з ними особами.

Міністр фінансів Оксана Маркарова підкреслила важливість системи корпоративного управління у державному банківському секторі.

«Наш пріоритет – працюючі та ефективні наглядові ради державних банків, без яких неможливе впровадження затвердженої Урядом програми розвитку, та стратегії реформування державного банківського сектору. Вирішення проблеми непрацюючих кредитів та налагодження активного кредитування – завдання всіх ланок корпоративного управління державних банків», – сказала вона.

Ще однією перепоною на шляху до відновлення кредитування є незавершена судова реформа.

«Суди є незалежними, і Президент не може втручатися в їхню роботу щодо конкретних справ, однак це не означає, що не потрібно працювати над якістю роботи судової системи в цілому», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, банки повинні почуватися захищеними від ризиків неповернення коштів позичальниками, а виконання рішень судів має здійснюватися неухильно, жодних стоп-листів. «Тому судова реформа так само залишається однією з ключових передумов для пожвавлення кредитування», – зазначив Глава держави.