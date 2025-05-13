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В Офісі Президента відбулася онлайн-зустріч із дипломатичними радниками лідерів країн Південно-Східної Європи

14 травня 2025 року - 18:52

В Офісі Президента відбулася онлайн-зустріч із дипломатичними радниками лідерів країн Південно-Східної Європи

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів онлайн-зустріч із дипломатичними радниками лідерів країн Південно-Східної Європи, присвячену питанням регіональної співпраці та координації зусиль у сфері безпеки.

Під час зустрічі обговорили перспективи проведення спільних заходів на найвищому рівні найближчим часом та узгодили їх тематичне наповнення. 

«Для України залишається пріоритетним гарантування безпеки в Чорноморському регіоні, що нерозривно пов’язаний із безпекою всієї Південно-Східної Європи. Ми маємо об’єднати наші зусилля для протидії як прямим викликам, так і гібридним загрозам у цих стратегічно важливих регіонах», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Сторони також домовилися розробити комплексний план спільних дій, який передбачатиме конкретні заходи з посилення безпекової архітектури в регіоні та поглиблення політичної, економічної і гуманітарної співпраці.

Ігор Брусило подякував дипломатичним радникам за конструктивний діалог і підтвердив готовність України брати активну участь у всіх запланованих ініціативах.

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