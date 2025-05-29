В Офісі Президента відбулася зустріч щодо підтримки сталого розвитку України

Радник керівника Офісу Президента Юрій Каціон провів зустріч із представниками уряду, банківського сектору та неурядових організацій, щоб обговорити перспективи реалізації механізмів фінансування сталого розвитку в Україні.

Юрій Каціон зауважив, що через повномасштабне російське вторгнення процес упровадження цілей сталого розвитку сповільнився, але не зупинився.

«Досягнення цілей сталого розвитку є складовою нашого європейського вибору. На сьогодні в кожній програмі, у кожному стратегічному документі, який розробляється урядом, враховані цілі сталого розвитку. Їх так само поділяє та впроваджує український бізнес», – сказав радник керівника Офісу Глави держави.

Зокрема, більшість банків уже імплементувала стандарти сталого розвитку у свою політику.

Заступник державного секретаря Кабінету Міністрів Олег Войтович поінформував про процес упровадження цілей сталого розвитку. За його словами, національні завдання та індикатори були переглянуті через те, що країна перебуває у стані війни.

«Ми акцентували увагу міжнародних партнерів на обов’язковому врахуванні воєнного стану. Тобто включені індикатори щодо відновлення пошкоджень, завданих збройною агресією Російської Федерації, розмінування територій, екологічної шкоди від війни», – зазначив Олег Войтович.

Керівниця проєкту «Потенціал для кліматичних дій / Український кліматичний офіс» Джулія Джессон зазначила, що партнерство України з міжнародними організаціями, зокрема з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), дасть змогу якісніше забезпечити надання експертизи з питань сталого розвитку та кліматичної стійкості, підтримки процесу побудови механізму фінансування цілей сталого розвитку.

За результатами зустрічі домовилися, що Офіс Президента продовжить підтримувати роботу, спрямовану на вдосконалення механізмів фінансування сталого розвитку з урахуванням європейських стандартів.

