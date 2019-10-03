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В Офісі Президента відбулася зустріч з послами країн «Великої сімки»

23 жовтня 2019 року - 18:34

В Офісі Президента відбулася зустріч з послами країн «Великої сімки»

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов та Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн G7.

Співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні. Українська сторона проінформувала про пріоритети та подальші кроки щодо ініціатив, спрямованих на економічне зростання та покращення інвестиційного клімату, а також повідомила про те, що проекти законів про незаконне збагачення та анбандлінг НАК «Нафтогаз України» (відокремлення діяльності з транспортування палива) будуть розглянуті на наступному тижні.

Окрему увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектору та поверненні коштів збанкрутілих банків.

Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.

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