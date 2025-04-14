В Офісі Президента відбувся брифінг для іноземних дипломатів щодо санкційної політики проти Росії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк провели брифінг, присвячений санкціям проти РФ, для керівників та інших представників посольств в Україні. У зустрічі взяли участь дипломати з Великої Британії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Франції, Швеції, Японії та Європейського Союзу.

Ігор Жовква розповів про наслідки російських ударів по українських містах і селах, зокрема про обстріл Сум, який забрав життя 35 людей. Він подякував за підтримку України й усього українського народу та збереження тиску на Росію за війну, яку вона розв’язала.

«Нам потрібна допомога конкретними речами у вигляді систем ППО для захисту від балістичних ракет і санкційний тиск. Поки триває російська агресія, не повинно бути жодного послаблення санкцій», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Владислав Власюк поінформував про іноземні компоненти, знайдені в російській зброї, та вплив запроваджених санкцій на можливості Росії, зокрема про ефективність обмежень проти газового та металургійного секторів, криптовалютних транзакцій. Він зазначив, що також діють санкції проти тіньового танкерного флоту РФ, про що свідчать повідомлення про затримання суден. Робота в цьому напрямі триватиме.

«Сімнадцятий пакет санкцій необхідний, щоб поставити Росію в більш скрутне становище й мати більше важелів впливу на переговори. Стримування потенціалу російської військової промисловості за допомогою санкцій має бути складовою плану зміцнення європейської безпеки», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики.

Владислав Власюк також подякував недержавним організаціям за допомогу в цьому питанні. Вони оцінюють вплив обмежень на наповнення російського бюджету та спроможності військового виробництва, аналізують знайдені компоненти в російській зброї, БпЛА та літаках, досліджують ланцюги постачань і доступ до іноземних технологій для російського ОПК, а також виявляють лазівки, завдяки яким РФ вдається обходити санкції.

Крім того, під час брифінгу йшлося про конфіскацію та використання заморожених російських активів на користь України.

