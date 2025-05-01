В Офісі Президента відбувся брифінг для послів країн Північно-Балтійської вісімки

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів брифінг для послів держав Північно-Балтійської вісімки.

Він поінформував про зусилля України та партнерів для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема про контакти на рівні радників із питань національної безпеки. Ігор Жовква наголосив на тому, що підтримка з боку європейських партнерів важлива для просування позиції України.

Окрема увага – розвитку коаліції охочих як практичного механізму довгострокової безпекової підтримки України. Посли Північно-Балтійських держав висловили підтримку цієї ініціативи.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Заступник очільника Офісу Глави держави зазначив, що необхідно якнайшвидше відкрити перший кластер переговорів щодо членства в ЄС та не допустити будь-яких штучних затягувань цього процесу.

Крім того, учасники зустрічі обговорили ключові пункти угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США напередодні. Вона має поглибити стратегічне рівноправне економічне партнерство двох держав, із повагою до суверенітету та євроінтеграційного курсу України.

Сторони також скоординували позиції напередодні саміту країн – учасниць Joint Expeditionary Force (JEF), який відбудеться 9 травня в Осло.