В Осло Президент України провів зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії, Президентом Фінляндії та американською стороною

В Осло Президент України Володимир Зеленський провів тристоронню зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом та Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, а також спільну зустріч із представниками Президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, який долучився до розмови онлайн.

Також сьогодні відбулася зустріч за участю європейських лідерів і радників із питань нацбезпеки ЄС, НАТО, Великої Британії, Німеччини та Італії.

Володимир Зеленський подякував Норвегії, Фінляндії та всім партнерам за допомогу, яку вони надають нашій державі й нашим людям, а також за всю спільну роботу для безпеки України та Європи.

«Важливо, що ми продовжуємо діалог на всіх рівнях і спільно працюємо над рішеннями, необхідними, щоб закінчити цю війну. Також сьогодні вранці в мене була хороша розмова з Марко Рубіо, державним секретарем. Я дуже ціную його готовність допомагати та його зусилля, спрямовані на пошук рішень усіх проблем, що стоять перед нами», – наголосив Президент України.

Під час розмови йшлося про Старлінк, перехоплювачі балістичних ракет і розвідувальну інформацію. За словами Володимира Зеленського, розмова була предметною та позитивною. Україна вдячна за те, що система раннього попередження зараз працює, бо це дає змогу завчасно дізнатися про російські балістичні атаки.

Глава держави акцентував, що Україна хоче миру більше, ніж будь-хто інший. Але саме Росія розпочала цю війну, і це лише її рішення – продовжувати вбивства. Президент зауважив, що наша країна одразу підтримала пропозицію американської сторони щодо енергетичного перемир’я, проте Росія відповіла продовженням атак.

«Ми пропонували різні варіанти. Ми готові не бити по чутливих об’єктах російського енергосектору, якщо Росія припинить атакувати наші. Путін сказав “ні”. Але ми працюємо над пошуком рішення», – додав Глава держави.

Під час зустрічей детально обговорили питання, пов’язані із санкціями щодо Росії, відновленням українських міст і сіл після закінчення війни, а також європейську безпеку.

«У нас є чіткі ідеї щодо того, як досягти миру. І ми єдині з нашими європейськими партнерами в цих зусиллях, а також хочемо, щоб американці донесли ці ідеї до росіян. Одна з важливих ідей – це перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для вирішення питань, які можуть вирішити лише лідери», – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, обговорили гарантії безпеки для України. Американська сторона підтвердила, що вони мають бути сильними. Завтра Стівен Віткофф вирушає до Росії, де поділиться цими ідеями з російською стороною, а потім повідомить українській стороні про результати своїх контактів.

Прем’єр-міністр Норвегії наголосив, що його країна підтримує Україну та її законний захист від агресії. Йонас Гар Стьоре акцентував, що важливо дотримуватися принципу: нічого про Україну без України.

«Сьогодні ми провели, я б сказав, хороші й конструктивні переговори, які були необхідні після подій останнього тижня. Ми дійшли згоди, що спільна робота є вкрай важливою. Зараз нам необхідно зосередитися на майбутньому й докласти реальних зусиль, щоб спрямувати дипломатичний процес у правильне русло», – зауважив він.

Президент Фінляндії зазначив, що під час зустрічі вдалося досягти прогресу на двох рівнях: щодо ситуації загалом та в загальній перспективі.

За словами Александра Стубба, також обговорили питання протиповітряної оборони та енергетики й часткове припинення вогню, зокрема для гарантування енергетичної і продовольчої безпеки.

«З мого досвіду, досягнення миру потребує терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Люди гинуть щодня. Наше завдання – зробити все можливе, щоб покласти цьому край, і, думаю, сьогодні ми зробили крок у правильному напрямі», – наголосив Президент Фінляндії.