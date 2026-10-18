В Осло Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Норвегії, міністром оборони й керівництвом компанії Kongsberg, Спікером Стортингу та лідерами політичних партій

В Осло Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, міністром оборони Норвегії Туре Сандвіком, CEO норвезької оборонної компанії Kongsberg Ейріком Лі та її представниками, а також зі Спікером Стортингу Масудом Гарахані й лідерами всіх політичних партій, представлених у парламенті.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стьоре продовжили координацію спільних наступних кроків до справедливого миру.

За словами Глави держави, багато залежить від того, чи вдасться сьогодні американській стороні почути від Росії щось нове – про мир, а не продовження війни.

Президент подякував усій Норвегії та особисто Йонасу Гару Стьоре за лідерство в підтримці України в питаннях оборони, економіки та дипломатії.

Під час зустрічі з міністром оборони Норвегії та керівництвом компанії Kongsberg, яка виробляє системи ППО NASAMS, обговорили подальшу співпрацю. Володимир Зеленський наголосив, що ці системи фактично щодня ефективно захищають наших людей і критичну інфраструктуру від російських ракетних і дронових ударів. Україна розраховує, що наступного місяця будуть додаткові пакети оборонної підтримки.

Норвегія також активно бере участь у європейській антибалістичній програмі FREYJA. Вже є перші результати у створенні окремих елементів системи. Під час зустрічі визначили, де можна й треба прискоритися, щоб вийти на випробування до кінця цього року.

Окрема увага – початку роботи над новими спроможностями супутникового зв’язку для українських воїнів. Будуть залучені партнери, які мають можливості підтримати.

Глава держави обговорив зі Спікером Стортингу та лідерами всіх політичних партій рішення, які можуть підтримати Україну зараз, коли Росія фактично щогодини завдає ударів по нашій країні.

Зокрема, ішлося про фінансову допомогу та дефіцит бюджету України на оборону.

Президент наголосив, що разом із підтримкою від Євросоюзу важлива й підтримка з боку країн, які не входять до ЄС, але допомагають Україні на двосторонньому рівні. Норвегія готова допомогти нашій країні.

«Ми дуже вдячні за вашу рішучу підтримку нашої країни, нашого народу та наших воїнів. Це дуже важливо. Ми також вдячні за рішення щодо енергетичної підтримки», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо обговорили спільну роботу для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

«Також ми говорили про укриття, які можуть бути корисними нашим дітям у зимовий період, під час усіх цих атак, особливо у школах», – сказав Президент.

Спікер Стортингу наголосив, що парламент Норвегії продовжить підтримку України.

«Ми в цьому парламенті не залишаємо в біді наших друзів і союзників, а також не відступаємо від наших цінностей. Що стосується інвестицій у власну оборону та підтримки України – усі політичні сили в цьому парламенті єдині: ви тут серед друзів», – зазначив Масуд Гарахані.