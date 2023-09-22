В Оттаві розпочалася зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Канади

В Оттаві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Лідери проведуть переговори віч-на-віч та у розширеному форматі.

«Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни – це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду та всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою – військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави, а також розширення можливостей для економічної та інвестиційної співпраці.

Президент України та Прем’єр-міністр Канади візьмуть участь у підписанні двосторонніх документів і зустрінуться з представниками ЗМІ.