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Виступ Президента й першої леді України перед представниками урядових і ділових кіл США, пресою та українською громадою
Виступ Президента й першої леді України перед представниками урядових і ділових кіл США, пресою та українською громадою

22 вересня 2023 року - 12:05

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В Оттаві розпочалася зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Канади

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Робочий візит Президента України та першої леді до Канади
Робочий візит Президента України та першої леді до Канади

22 вересня 2023 року - 16:18

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В Оттаві розпочалася зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Канади

22 вересня 2023 року - 18:57

В Оттаві розпочалася зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Канади

В Оттаві розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Лідери проведуть переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. 

«Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни – це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду та всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою – військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорять оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави, а також розширення можливостей для економічної та інвестиційної співпраці.  

Президент України та Прем’єр-міністр Канади візьмуть участь у підписанні двосторонніх документів і зустрінуться з представниками ЗМІ.

 

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Робочий візит Президента України та першої леді до Канади

22 вересня 2023 року - 16:18
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