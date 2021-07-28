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В Україні до 2035 року планується побудувати новий військово-морський флот – Володимир Зеленський

19 серпня 2021 року - 08:53

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови військово-морського флоту. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським журналістам з Криму.

«Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року», – розповів Глава держави.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

«Першою будуватиметься (військово-морська база. – Ред.) у Бердянську. Ідея – в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з Президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України. – Ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи», – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

«Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією», – наголосив Глава держави.

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