В Україні відкрили перший інтерактивний Музей математики «Кубоїд»

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у відкритті Музею математики «Кубоїд» та поспілкувалися з переможцями IV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.

Це перший математичний музей в Україні та пʼятий у світі. Ідея його створення з’явилася ще у 2021 році на виконання Указу Президента України «Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні», але через повномасштабне російське вторгнення проєкт вдалося реалізувати лише зараз.

«Безумовно, наслідки війни та виклики трішки відтермінували відкриття. Однак це говорить про те, що Україна живе, наука живе і попри будь-які виклики ми йдемо вперед», – сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав, щоб після досягнення справедливого та сталого миру, який обов’язково настане завдяки героїчним українським воїнам, діти могли й далі розвиватися та здобувати нові знання.

«Знання, які будуть щоденно відкривати для вас світ, який дійсно дуже цікавий, прекрасний. І завдяки вам такий світлий. Я вам цього бажаю і думаю, що такий освітній простір буде тільки допомагати й розвивати ваші таланти, ваші успіхи», – додав Глава держави.

Під час спілкування діти поцікавилися тим, яку роль математика відіграла в житті Президента, коли він навчався в школі, чи допомагає ця наука зараз та яку дисципліну він рекомендував би додати до освітнього процесу.

Володимир та Олена Зеленські також оглянули експозицію музею. Загалом представлено 120 експонатів, 6 тематичних зон та 4 навчальні простори для школярів і педагогів. Музей має допомогти подолати освітні втрати в галузі математики, спричинені війною, та стати центром розвитку новаторів, які відіграватимуть ключову роль у відновленні країни.

Серед інших важливих цілей музею – зміна системи викладання математики. Зокрема, завдяки інтеграції інноваційних методик навчання, популяризації STEM-дисциплін та забезпеченню практичного підходу до освоєння математичних знань. Для освітян тут пропонують курси, тренінги з інтерактивного навчання, а також платформу для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Відвідувачі музею через гру зможуть розв'язувати задачі, вивчати теорію та реальні кейси, розвивати критичне мислення, логіку й просторову уяву.

Проєкт «Кубоїд» реалізували Національний центр «Мала академія наук України» та Міністерство освіти і науки України за підтримки UNICEF Ukraine та Theirworld. Музей відкриють для відвідувачів у травні в третьому павільйоні Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ).