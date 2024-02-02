В Україну прибули ще дві системи ППО, які збивають усе – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Звіт про цей день.

Провів Ставку. Сьогодні – дуже сфокусовано на питаннях фронту, забезпечення фронту, фортифікації, захисту наших енергетичних мереж. Є хороші результати. Зокрема, українське виробництво дронів – постійне нарощування. Чіткий план на 24-й рік щодо дронів. Додаємо контрактів, додаємо фінансування. Я дякую абсолютно кожному й кожній, хто в наших Силах оборони розвиває цей напрямок, впроваджує необхідні зміни. Усім, хто масштабує виробництво дронів. Це справді збереження життів наших воїнів.

Була також сьогодні на Ставці доповідь щодо фортифікацій. Доповідали Прем’єр-міністр Шмигаль та міністр оборони Умєров – швидкість будівництва, фінансування. Завдання виконуються.

Звичайно, розглянули питання щодо снарядів – пришвидшуємо виробників, контрактуємо додаткові обсяги. Пріоритети цілком зрозумілі.

Ситуація на ключових напрямках фронту. І особлива увага – Авдіївці. Там надзвичайно складно. Дякую всім хлопцям на позиціях – кожному солдату, кожному сержанту, усім бойовим командирам. Доповідали щодо фронту Головком Залужний та командувачі Москальов і Сирський.

Окремо щодо енергетичних об’єктів – фізичний захист, відновлення після ударів, проходження опалювального сезону. Я вдячний усім, хто забезпечує стабільність нашої енергетики й додає нашій державі енергетичної стійкості.

Міжнародна робота за сьогодні. Розмова з Президентом Казахстану – наша двостороння співпраця, можемо додати активності. Я поінформував пана Президента щодо нашої глобальної роботи з підготовки Глобального саміту миру. І, звичайно, подякував народу Казахстану та компаніям за гуманітарну підтримку для наших людей, нашого суспільства. Важливо зберігати спільне бачення принципів. І головного – миру.

Кілька зустрічей за сьогодні. Міністр закордонних справ Канади – я подякував за незмінну підтримку України, за саме таку допомогу, яка посилює найбільше. Обговорили подальший порядок денний наших відносин – України та Канади. І роботу створеної коаліції заради повернення депортованих у Росію українських дітей. Сьогодні на засіданні в Києві ця коаліція розпочала роботу, був представлений Рамковий документ щодо її діяльності. Канада – один зі співлідерів коаліції, і я вдячний за активність.

Також провів зустріч із міністром закордонних справ Мальти – діючим головою ОБСЄ. Для всіх у світі, хто цінує міжнародне право, важливо – реалізувати всі пункти Формули миру. Зокрема, і щодо роботи з повернення українців, які були депортовані в Росію.

Поступово вже готуємо й міжнародну роботу наступних тижнів. Потрібно ще більше активності заради нашої спільної сили. Не лише України та українців, не лише Європи, а всіх тих у світі, хто прагне стабільності й цінує людське життя. Будуть відповідні формати роботи, будуть нові пакети підтримки України – готуємо деталі.

І головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.

Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Вдячний усім, хто зміцнює Україну! Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється й працює заради того, щоб Україна перемогла!

Слава Україні!