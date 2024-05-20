Ваші дослідження та відкриття наближають перемогу – Президент під час зустрічі з молодими вченими

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з молодими науковцями й представниками Малої академії наук.

Глава держави привітав їх із професійним святом, подякував за допомогу Україні в боротьбі з агресією Росії та відзначив державними нагородами.

«Нагорода, що в нас є ви, що в України є наука та науковці. Хочу вам побажати перемог у ваших дослідженнях і перемоги України над ворогом. Ви робите великий внесок своєю щоденною працею та впровадженням технологічного прогресу, бо війна гібридна. Кожна ваша допомога, кожне ваше відкриття – це наближення до переможного закінчення війни», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що деякі розробки молодих учених наші воїни вже успішно застосовують на полі бою. І окремо наголосив: держава в них зацікавлена й підтримуватиме вчених.

«Війна – це велика трагедія, але вона об’єднала науковців різних вишів заради підтримки наших військових. У слові «війна» немає позитиву, але є потужний розвиток технологій: виробництво дронів, РЕБ, морські дрони. При цьому ворог не стоїть на місці, тому, коли закінчиться війна, нам також треба буде й далі розвиватися», – розповів він.

За словами Глави держави, важливими для країни є напрями технологій та роботизованих систем, розмінування, медична та психологічна допомога, реабілітація ветеранів.

Президент також оглянув презентації робіт молодих учених і переможців Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій I-FEST, який відбувся цьогоріч у березні в Тунісі. На ньому представники Малої академії наук здобули 21 нагороду у восьми категоріях.