Важливо й надалі знищувати ворога – саме так влучно, як наші воїни вміють – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні.

Перше – вдячність усім нашим воїнам, кожному бойовому підрозділу за хоробрість. Справді сильним, усім, хто дійсно служить Україні. Це стосується і лінії фронту – Покровський напрямок, Торецький, Лиманський, Харківщина. І всюди, де триває наш захист від наступальних операцій окупанта. Важливо й надалі знищувати ворога – саме так влучно, як наші воїни вміють, і саме так стійко, як це допомагає всій обороні нашої країни, і саме так ефективно, як дає результат. І що більше тиску буде на Росію – на агресора, який приніс війну в Україну, то ближчим буде мир. Справедливий мир через справедливу силу. Я дякую всім, хто це забезпечує.

Друге. Говорив сьогодні з Головкомом Сирським щодо наших дій, наших кроків. Деталі – згодом. Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми – практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими.

Третє. Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні завдання для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – і для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо. Також сьогодні з урядовцями ми обговорили кілька напрямків нової соціальної підтримки наших людей. Такої підтримки, яка дає можливості і для нового бізнесу в Україні, нових робочих місць, і щодо підтримки сімей. Ми повинні пам’ятати, що вже зараз, захищаючи нашу державу, ми визначаємо, яким буде життя в Україні після цієї війни. Максимум захисту й безпеки для наших людей і якомога більше можливостей. Можливостей жити й працювати в Україні. Вже зараз це все готуємо.

Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!