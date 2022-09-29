Важливо, щоб Швейцарія підтримувала Україну – Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в питанні боротьби зі злом не може бути нейтралітету, і висловив побажання, щоб Швейцарія збільшила свою підтримку України. Про це Глава держави сказав під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії.

«Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України», – зазначив Глава держави, відповідаючи на запитання студентів.

Володимир Зеленський закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду про події в Україні.

«Важливо розповідати, що відбувається, щоб не спадала підтримка України. Для цього люди можуть приїхати в Україну й на власні очі побачити, що тут відбувається», – сказав він.

Президент також запросив швейцарців брати участь у волонтерській підтримці нашої країни й долучатися до реалізації Fast Recovery Plan.

«Розпочався освітній період, у нас розбомблено багато шкіл, університетів, і їх треба ремонтувати, треба відновлювати. Тут потрібні і фінанси, і технічна допомога», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що в питанні боротьби добра і зла не має бути місця для нейтралітету.

Він також висловив побажання, щоб Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Президент зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.

Глава держави наголосив на важливості об’єднання країн Європи у важкий час, адже ціна такої єдності дуже висока для України. Він висловив переконання, що будь-яка країна, що опиняється під загрозою агресії, не має залишатися наодинці з ворогом. Агресор повинен знати, що він отримає швидку й потужну відповідь від усього світу.

«Надихає те, що ми змогли підняти дух у Європі, що Європа об’єдналася. Весь світ повірив, що так можна захищати демократію, так потрібно захищати свободу», – констатував Президент.

Володимир Зеленський також висловив переконання, що після перемоги Україна стане повноправним членом Європейського Союзу.

«Ми вже здобули статус кандидата – потужно працювали над цим навіть під час війни… Країна обрала шлях у Євросоюз. Сумнівів немає, що впродовж двох-трьох років ми отримаємо членство у Європейському Союзі. Принаймні ми чітко йдемо – і законодавчо, і в діалозі з нашими партнерами. І більшість країн ЄС нас уже там бачать», – наголосив Глава держави.

Він зазначив, що Україна перебуває на шляху до членства в НАТО й паралельно готує договір щодо гарантій безпеки.

«Ми розробили серйозний документ – рекомендації до цього договору для кола країн – гарантів безпеки для України. Нам цей договір дуже потрібен. І вкрай потрібен на шляху до НАТО», – зазначив Володимир Зеленський і додав, що невідомо, скільки триватиме цей шлях, але на ньому нашій державі потрібна безпека.

«Ці два напрями, про які я згадав, уже свідчать про те, що Україна буде європейською державою», – констатував він і зауважив, що завдяки потужній армії та бойовому досвіду Україна буде ще й однією з найбезпечніших країн.