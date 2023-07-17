Важливо, щоб Україна та держави Африканського континенту спілкувалися без посередників – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує на важливості налагодження прямого діалогу між Україною та державами Африканського континенту для об’єктивного сприйняття подій у нашій державі та розуміння наслідків російської агресії. Про це він заявив у понеділок, під час інтерв’ю представникам африканських ЗМІ.

«Важливо, щоб ми спілкувалися з керівництвом тих чи інших держав. Важливо, щоб ми дивилися один одному в очі. Тому що важливо побачити на власні очі те, що тут відбувається, наслідки війни. Послухати, почути не телефоном, не через медіа, не через Лаврова», – сказав Президент.

Як наголосив Володимир Зеленський, неправильно отримувати інформацію про Україну за посередництва Росії, адже саме РФ напала на нашу державу та розв’язала неспровоковану війну.

«Я хотів би, щоб ви сприймали інформацію про Україну через себе. Навіть не через наші офіційні представництва. Якщо не довіряєте комусь із нас – сприймайте через себе, через своїх журналістів», – зауважив Глава держави.

Президент подякував присутнім представникам африканських ЗМІ за те, що вони прибули до України для отримання об’єктивної інформації безпосередньо на місці подій. В інтерв’ю з Главою Української держави взяли участь провідні журналісти, які представляють ключові видання семи країн: Південно-Африканської Республіки, Нігерії, Кенії, Уганди, Гани, Кот-д'Івуару та Беніну. Загалом у цих країнах проживає майже 445 млн людей. Зокрема, до розмови долучилися журналісти газети City Press (ПАР), панафриканського видання The Continent, видання Premium Times (Нігерія), телеканалу KTN News (Кенія), телевізійних новин Media General (Аккра, Гана), телеканалу La Nouvelle Chaîne Ivoirienne (Кот-д’Івуар), радіостанції Bip radio (Бенін), журналісти-розслідувачі та громадські активісти.

Володимир Зеленський також відзначив нещодавній візит в Україну делегації на чолі з лідерами п’яти африканських країн: ПАР, Союзу Коморських Островів, Сенегалу, Замбії та Єгипту. Він наголосив, що під час цієї зустрічі безпосередньо спілкувався з лідерами африканських держав про причини та насадки цієї війни, і вони змінили свою думку стосовно деяких речей, що відбуваються в Україні.

«Сьогодні у вашому суспільстві є довіра до того, що тут відбувається абсолютно неспровокована кривава несправедлива війна Росії проти громадян України. І дуже важливо, щоб ми спілкувалися», – зазначив Глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, у деяких питаннях Україна та країни Африки почули одна одну.

Він висловився за розширення формату таких зустрічей. Зокрема, за його словами, очікуються візити у нашу країну лідерів іще деяких африканських держав.

Президент України також розповів, що хотів би зустрітися з усіма лідерами країн Африканського континенту.

«Щоб це була моя зустріч на території будь-якої держави Африканського континенту, куди можуть приїхати лідери. Тому що важливо, щоб суспільства ваших держав бачили нас, чули нас, могли запитати, отримати відповідь. Не через засоби масової інформації, а безпосередньо поспілкувалися, потім проаналізували, що відбувається. І потім знайшли в собі сили приїхати в Україну й побачити, що тут відбувається, та зробити висновки», – розповів Глава держави.