«Велике будівництво»: Кирило Тимошенко оглянув ЦНАП у місті Нова Каховка

Під час робочої поїздки до Херсонської області заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко ознайомився з роботою Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Нова Каховка, побудованого в межах Національної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

У новій будівлі ЦНАПу працюють відділення Пенсійного фонду, безоплатної вторинної правової допомоги, Управління праці та соціального захисту населення, ДМС, Регіонального сервісного центру. Також громадяни можуть отримати тут консультації з онлайн-послуг та бізнесу, укласти договори й угоди щодо комунальних послуг тощо.

У приміщенні Центру працюють відділення пошти та банку, коворкінг-зона, також тут здійснює прийом громадян голова територіальної громади.

Говорячи про реалізацію програми «Велике будівництво» на Херсонщині, заступник керівника Офісу Президента зауважив, що в регіоні гостро стоїть питання ремонту доріг. За його словами, минулого року область відстала в оновленні мережі автошляхів через дії так званих тендерних тролів, які блокували проведення тендерів. Кирило Тимошенко запевнив, що цьогоріч активізовано роботу як щодо місцевих доріг, так і на автошляхах, що перебувають на балансі Укравтодору, зокрема на трасі М-14.

Кирило Тимошенко наголосив, що програма «Велике будівництво» з кожним роком розширюється завдяки новим проектам. Спочатку вона стосувалася будівництва шкіл, садочків, спортивних об’єктів і доріг, згодом було додано культурні об’єкти й аеропорти.

«На наступний рік у нас багато планів – це урбан-парки на прикладі Києва на ВДНГ. Його відвідував очільник Міжнародного олімпійського комітету, і він був дійсно вражений. Наступного року ми такі урбан-парки будемо робити в кожному обласному центрі, зокрема й у Херсоні. І це не просто якийсь спортивний об’єкт, це – центр, магніт для молоді, де також можна відпочивати», – зазначив він.

Заступник керівника Офісу Глави держави нагадав, що програма «Велике будівництво» передбачає створення парків по всій Україні.

«Кожна ОТГ за завданням Президента повинна мати парк у найближчі роки. Херсон також наступного року почне робити парк… У нас є план щодо льодової арени – ми робитимемо 19 льодових арен. І багатофункціональний комплекс – знаю, що в Херсоні його немає. Зараз триває проектування, і ми будемо виходити на роботи наступного року», – розповів він.

«На наступний рік ще більше розширюється програма «Велике будівництво», і впевнений, що це буде видно і в Херсоні також», – резюмував Кирило Тимошенко.