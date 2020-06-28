«Велике будівництво»: Кирило Тимошенко проінспектував нічне будівництво першого справжнього українського хайвею Дніпро – Решетилівка

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко перевірив перебіг будівництва нової траси Н-31 Дніпро – Решетилівка на території Полтавської області, яке здійснюється в межах Національної програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Спорудження дороги також оглянули голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов та начальник Служби автодоріг Полтавської області Іван Краповницький.

Н-31 є частиною маршруту з Дніпра до Києва, дорога стане першим справжнім українським хайвеєм. Крім того, це перше будівництво нової дороги такого рівня за всі часи незалежності України. Протяжність оновленого полотна в Полтавській та Дніпропетровській областях сягне майже 140 км. Нова якість дороги дасть змогу водіям скоротити на дві години час проїзду з Дніпра до Києва.

Кирило Тимошенко перевірив перебіг будівництва нової розв’язки на перетині Н-31 з трасою М-22 (Полтава – Олександрія) біля с. Бутенки. Наразі на цьому об'єкті підрядник відсипає та стабілізує земляне полотно. Повністю відкрити розв'язку планується до вересня.

«Я сам народився в Дніпрі. Я багато їздив ще 10-15 років тому по цій трасі. На цьому перехресті завжди були затори. Всі стояли, було багато ДТП. І завдяки цій розв'язці та новій трасі зараз цього не буде», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Очільник Полтавської ОДА Олег Синєгубов зі свого боку зауважив: «Якщо раніше навіть з міста Кременчука їхали фури на Київ, вони їхали спочатку через Полтаву. А наразі вони фактично зрізають 50% шляху».

Кирило Тимошенко оглянув ремонт шляхопроводу через залізницю біля с. Бутенки, де підрядник будує армоґрунтову підпірну стінку та влаштовує основи.

Заступник керівника Офісу Президента також проінспектував будівництво об'їзду біля с. Красне, де влаштовують фінішний шар бетону, та оновлення ділянки на межі з Дніпропетровщиною. На цьому відрізку будівельники відсипають земляне полотно, влаштовують пісний та важкий бетон.

Крім того, він оглянув будівництво нового мосту через р. Ворскла, що на околиці Кобеляків.

«Ми зараз на мосту, який збудовано за декілька місяців. Таких цікавих ділянок багато на цій трасі», – зауважив Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що приїхав оглянути об'єкти та переконатися, що роботи на різних ділянках траси ведуться цілодобово.

«Раніше, можна сказати, нічого не будувалося вночі. На цій трасі будівництво йде на багатьох ділянках вночі», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко нагадав, що масштабне будівництво нової дороги фактично стартувало в лютому. Водночас почати користуватися нею водії зможуть вже до кінця року.

Заступник керівника Офісу Президента розповів, що на необхідності пришвидшити темпи будівництва наголошував Президент України після робочої поїздки на Полтавщину цього року.

«Це дійсно важлива артерія. Саме тому, що ми розуміли, що ці темпи можливо прискорити, після перемовин Президента з паном Кубраковим було вирішено, що дорогу ми закінчимо до початку 2021 року», – підкреслив Кирило Тимошенко.

Водночас голова Укравтодору Олександр Кубраков розповів, що на зведення Н-31 у Полтавській області передбачено майже 10 млрд грн.

«Головне, що гроші підрядні організації отримали не в кінці року, коли вони вже не потрібні, коли сезон завершився. А тут ми почали працювати в лютому», – заявив він.

Очільник Полтавщини Олег Синєгубов наголосив, що траса Н-31 є дуже важливим об’єктом інфраструктури для регіону. Вона дасть змогу з’єднати два великих міста й фактично розвантажити наявні траси.

«Полтавщина – це аграрна область, це промислова область, і для нас такий об’єкт є дуже важливим», – сказав голова ОДА.

Довідка. Оновленням траси Н-31 на території Дніпропетровської та Полтавської областей займаються чотири підрядні компанії. На Полтавщині трасу будують з бетону. Загальна товщина дорожнього одягу – майже 80 см. У межах області споруджують мости, шляхопроводи, пішохідні переходи та три обходи населених пунктів. На Дніпропетровщині автодорогу будують з асфальтобетону на 15 окремих ділянках.