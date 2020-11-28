Верховна Рада проголосувала за ініціативи Президента щодо підтримки людей і бізнесу на період дії карантинних заходів

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою законодавчих ініціатив, поданих ним з метою підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширення в Україні COVID-19.

«Дякую Верховній Раді та кожному депутату, який натиснув кнопку «за» та підтримав ці дійсно важливі закони. Вони дозволять надати підтримку нашим громадянам і бізнесу у складні часи пандемії. Завдяки цим законам держава зможе надати компенсації тим, хто буде змушений призупинити свою діяльність через карантинні заходи, які можуть бути вжиті для стабілізації епідемічної ситуації в країні», – зазначив Глава держави.

Зокрема, парламент ухвалив за основу та в цілому законопроект № 4429 «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Щоб отримати допомогу, найманий працівник має бути оформленим співробітником підприємства, яке працює у видах діяльності, що потрапляють під обмеження на час карантину. ФОП для отримання допомоги повинен мати в переліку видів діяльності першим той, який обмежується під час карантину.

На допомогу не можуть претендувати працівники компаній, які не відрахували ЄСВ за ІІІ квартал; якщо діяльність їхньої компанії не обмежується на час карантину; якщо працюють за сумісництвом або якщо їхня середня зарплата перевищує 30 тис. грн на місяць.

ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.

Крім того, президентський закон передбачає надання одноразової матеріальної допомоги компаніям для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час дії карантину. Ця норма стосується підприємств, які (на час набуття чинності законом) вимушено скоротили або можуть скоротити тривалість робочого часу працівників через простій у зв'язку з впровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Розмір допомоги вираховується пропорційно скороченню робочого часу працівника, але не може перевищувати 8 тис. грн.

Для отримання допомоги потрібно подати заяву в електронній формі.

Також ухвалений закон передбачає одноразову компенсацію суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сума одноразової компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців.

Компенсації отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.

Крім того, документ передбачає продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю на період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Документи дозвільного характеру продовжують дію на період карантину та протягом трьох місяців після його закінчення. Продовжується й строк дії договорів оренди державного та комунального майна, які закінчуються у період карантину, та протягом одного місяця з дня його закінчення. Не нараховується та не сплачується плата за оренду державного або комунального майна.

Також Верховна Рада проголосувала в цілому за президентський законопроект № 4430 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Документ передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

Зокрема, пропонується списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн.

Платники єдиного податку І групи звільняються від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Також до 29 грудня 2021 року відстрочено погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, зокрема самозайнятих осіб, що в загальній сумі не перевищує 6800 грн.

Закон також скасовує оподаткування податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств матеріальної допомоги та компенсацій, отриманих відповідно до президентського закону про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період карантинних заходів з метою запобігання поширення в Україні COVID-19.

Ці податкові стимули допоможуть бізнесу не накопичити податкові борги, якщо доведеться призупинити діяльність. У комплексі з іншими законопроектами це дасть змогу підприємцям підготуватися до можливого локдауну і пройти його без серйозних втрат.

Третій закон, ініційований Главою держави та ухвалений Верховною Радою в цілому, – «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (законопроект № 4431).

Документ розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: надання одноразової матеріальної допомоги громадянам у разі посилення карантину; надання матеріальної допомоги бізнесу для збереження робочих місць; надання одноразової компенсації бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.