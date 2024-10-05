Ви несете не тільки знання. Ви несете надію цілій країні – Олена Зеленська на врученні премії Global Teacher Prize Ukraine

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у нагородженні премією Global Teacher Prize Ukraine 2024. Також на заході були присутні Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та освітяни з усіх регіонів України.

«День учителя цього року в календарі зовсім поряд із Днем захисників та захисниць, і це символічно. Бо вчителі теж боронять – право дітей на нормальне життя, на розвиток, на майбутнє», – сказала перша леді.

Цьогоріч переможницею Global Teacher Prize Ukraine стала Леся Павлюк з Івано-Франківська – учителька початкових класів, яка однією з перших почала працювати з інклюзивним класом. Її обрали з понад 1200 педагогів. Головний приз – 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту. Професійна мрія переможниці – навчати колег ефективно працювати в інклюзивних класах.

Окрім головного переможця, також відзначили вчителів в окремих номінаціях. Найкраща вчителька дошкілля – Оксана Масовець із Кам’янця-Подільського, а найкраща вчителька хімії – Лариса Романишин зі Львівщини. Обидві отримали по пів мільйона гривень на реалізацію власних освітніх проєктів.

Також відзнаку «Вибір серцем» отримав учитель Школи Супергероїв Євген Кравченко, ще трьох педагогів відзначили в межах грантової програми Talents For Ukraine благодійного фонду KSE Foundation. Катерина Корзун, Ярослав Федько та Лариса Романишин отримали гранти.

Крім того, нагороду в категорії «Інклюзивність» вручили вчителю історії Владиславу Акименку з Лозової за роботу з дітьми, які мають особливі освітні потреби та яких вдалося повернути додому з депортації.

«Я ж хочу подякувати не тільки номінантам, а й усім вчителям, уроку яких чекають як свята навіть серед воєнних випробувань. Ви несете не тільки знання – надію цілій країні», – сказала Олена Зеленська.

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія для вчителів – агентів освітніх змін, яку вже восьмий рік поспіль вручає громадська спілка «Освіторія».

