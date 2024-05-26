Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Багато лідерів засудили російський терор; важливо, щоб таке засудження привело до справедливих наслідків – звернення Президента
Багато лідерів засудили російський терор; важливо, щоб таке засудження привело до справедливих наслідків – звернення Президента

26 травня 2024 року - 20:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

На аеродромі «Мелсбрук» Володимир Зеленський ознайомився з процесом підготовки до використання літаків F-16 в Україні

28 травня 2024 року - 18:09

Відбулася аудієнція Президента України у Короля бельгійців Філіпа

28 травня 2024 року - 17:35

Майже 1 млрд євро допомоги та перші літаки F-16 уже цьогоріч: результати зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Бельгії

28 травня 2024 року - 13:50

Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки

28 травня 2024 року - 10:36

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Бельгії
Робочий візит Президента України до Бельгії

28 травня 2024 року - 10:48

Перейти до всіх галерей

Відбулася аудієнція Президента України у Короля бельгійців Філіпа

28 травня 2024 року - 17:35

Відбулася аудієнція Президента України у Короля бельгійців Філіпа

Під час робочого візиту до Бельгії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Його Величності Короля бельгійців Філіпа.

Володимир Зеленський подякував Бельгії та бельгійському народові за вагому всебічну підтримку України та українців від початку повномасштабного російського вторгнення.

«Український народ завжди пам’ятатиме ваші відкриті серця. Дякуємо Бельгії за всю необхідну підтримку, а також надання тимчасового захисту для майже 80 тисяч українців», – сказав він.

Сторони обговорили перший Глобальний саміт миру, метою якого є встановлення справедливого миру в Україні. Глава Української держави поінформував бельгійського монарха про бачення та очікування України від Саміту.

Президент України і Король бельгійців обговорили гуманітарну ситуацію та шляхи її покращення.

Володимир Зеленський запросив Його Величність Короля та Її Величність Королеву бельгійців відвідати Україну у зручний для них час.

ф

Робочий візит Президента України до Бельгії

28 травня 2024 року - 10:48
Версія для друку