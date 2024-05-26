Відбулася аудієнція Президента України у Короля бельгійців Філіпа

Під час робочого візиту до Бельгії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Його Величності Короля бельгійців Філіпа.

Володимир Зеленський подякував Бельгії та бельгійському народові за вагому всебічну підтримку України та українців від початку повномасштабного російського вторгнення.

«Український народ завжди пам’ятатиме ваші відкриті серця. Дякуємо Бельгії за всю необхідну підтримку, а також надання тимчасового захисту для майже 80 тисяч українців», – сказав він.

Сторони обговорили перший Глобальний саміт миру, метою якого є встановлення справедливого миру в Україні. Глава Української держави поінформував бельгійського монарха про бачення та очікування України від Саміту.

Президент України і Король бельгійців обговорили гуманітарну ситуацію та шляхи її покращення.

Володимир Зеленський запросив Його Величність Короля та Її Величність Королеву бельгійців відвідати Україну у зручний для них час.