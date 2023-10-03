Відбулася чергова координаційна нарада з партнерами України по коаліції сучасних винищувачів

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та радник керівника Офісу Президента Олександр Козенко провели у форматі відеоконференції чергову координаційну нараду з основними партнерами України по коаліції сучасних винищувачів.

Українська сторона довела до партнерів актуалізовані потреби та поінформувала про перебіг навчання пілотів і технічного персоналу. Сторони обговорили графік імплементації домовленостей у межах коаліції, зокрема щодо завершення необхідних робіт із підготовки відповідної інфраструктури, термінів навчання пілотів і персоналу та постачання літаків в Україну.

Ігор Жовква подякував партнерам за підтримку нашої держави в питанні прискорення підготовки пілотів і постачання сучасних літаків для захисту українського неба.

«Коаліція працює й демонструє прогрес на шляху виконання взаємних зобов’язань. Спільними зусиллями нам вдасться зміцнити оборону України сучасними літаками й таким чином мінімізувати втрати, убезпечити цивільну інфраструктуру та наших громадян», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо сторони синхронізували найближчі кроки в контексті діяльності коаліції сучасних винищувачів, а також узгодили проведення наступної координаційної наради найближчим часом.