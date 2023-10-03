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Відбулася чергова координаційна нарада з партнерами України по коаліції сучасних винищувачів

4 жовтня 2023 року - 16:48

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та радник керівника Офісу Президента Олександр Козенко провели у форматі відеоконференції чергову координаційну нараду з основними партнерами України по коаліції сучасних винищувачів.

Українська сторона довела до партнерів актуалізовані потреби та поінформувала про перебіг навчання пілотів і технічного персоналу. Сторони обговорили графік імплементації домовленостей у межах коаліції, зокрема щодо завершення необхідних робіт із підготовки відповідної інфраструктури, термінів навчання пілотів і персоналу та постачання літаків в Україну.

Ігор Жовква подякував партнерам за підтримку нашої держави в питанні прискорення підготовки пілотів і постачання сучасних літаків для захисту українського неба.

«Коаліція працює й демонструє прогрес на шляху виконання взаємних зобов’язань. Спільними зусиллями нам вдасться зміцнити оборону України сучасними літаками й таким чином мінімізувати втрати, убезпечити цивільну інфраструктуру та наших громадян», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо сторони синхронізували найближчі кроки в контексті діяльності коаліції сучасних винищувачів, а також узгодили проведення наступної координаційної наради найближчим часом.

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