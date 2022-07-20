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Відбулася чергова телефонна розмова Андрія Єрмака та Валерія Залужного з Джейкобом Салліваном і Марком Міллі

21 липня 2022 року - 18:03

Відбулася чергова телефонна розмова Андрія Єрмака та Валерія Залужного з Джейкобом Салліваном і Марком Міллі

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Сторони обговорили ситуацію на фронті й потреби України задля відсічі російському вторгненню.

Андрій Єрмак розповів, що в Офісі Президента продовжують регулярно проводити військові брифінги для представників міжнародних партнерів України.

Також, за його словами, ухвалено рішення про створення в країні єдиного інформаційного хабу, який сприятиме роботі військових журналістів, кореспондентів українських та іноземних медіа.

Це дасть змогу максимально швидко інформувати світову спільноту про ситуацію на фронті та використання техніки й озброєння, яке українська армія отримує від партнерів.

Андрій Єрмак і Валерій Залужний висловили подяку Джейкобу Саллівану і Марку Міллі за потужну підтримку нашої держави в захисті суверенітету й територіальної цілісності.

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