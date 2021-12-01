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Відбулася перша телефонна розмова Президента України з Прем’єр-міністром Угорщини

3 грудня 2021 року - 18:16

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Глава держави відзначив символізм сьогоднішньої дати для України та українсько-угорських відносин.

«Сьогодні виповнюється 30 років з того дня, як Угорщина третьою визнала незалежність України та стала першою державою, з якою ми встановили дипломатичні відносини. Ми завжди пам’ятатимемо цей вияв солідарності й підтримки України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент відзначив налаштованість України на розвиток добросусідських відносин з Угорщиною на основі взаємоповаги й конструктивного діалогу.

«Ми готові працювати спільно з вами для реалізації потенціалу наших відносин на благо народів України та Угорщини», – наголосив Володимир Зеленський.

«Коли українці та угорці разом, виграють усі», – додав він.

Володимир Зеленський подякував Віктору Орбану за підтримку Угорщиною суверенітету й територіальної цілісності України, відзначивши, зокрема, участь Президента Угорщини в інавгураційному саміті Кримської платформи.

Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розбудови двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному.

Глава держави запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом.

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