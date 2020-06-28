Відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням Президента

Уряд ретельно вивчає практики подолання коронавірусу за кордоном, а також досвід інших країн з підготовки до початку нового навчального року 1 вересня. Особливо важливий цей шкільний рік для першокласників. Про це повідомили Президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді, що відбулася під його головуванням.

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що сьогодні показник захворюваності на COVID-19 в Україні становить 62,4 особи на 100 тисяч населення. Однак така велика цифра виникла через спалахи в окремих регіонах, як-от Вінниччина, Закарпаття, а також у місті Києві.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення кількості людей, у яких фіксується пневмонія, та наголосив, що всі, хто помер цієї доби від наслідків COVID-19 – а це 21 людина, – мали серйозні супутні захворювання та були в зоні ризику.

Також МОЗ розбереться із ситуацією, що склалася в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні, яка стала осередком соціальної напруги через брак місць для хворих на COVID-19 та нестачу лікарів.

На нараді Президент наголосив, що очікує якнайшвидшого відкриття відділень лікарні «Охматдит», яке перенеслося з 1 червня на кінець липня у зв’язку з епідемією коронавірусу.

«Так, було складно завершити все з розвитком коронавірусної пандемії. Але ми зараз достатньо стабілізували ситуацію й економічно, й у сфері охорони здоров’я. Тому треба пришвидшити відкриття для лікування українських дітей у найкращій нашій дитячій лікарні «Охматдит», – зазначив Володимир Зеленський.