Відбулася зустріч першої леді України з керівництвом управління освіти Сан-Франциско

У Сполучених Штатах Америки відбулася зустріч першої леді України Олени Зеленської з керівництвом управління освіти Сан-Франциско (San Francisco Unified School District). Під час заходу, зокрема, обговорили питання реформування шкільного харчування, популяризації здорової їжі та формування правильних харчових звичок. Також ішлося про сучасні інструменти забезпечення освіти для дітей з інвалідністю.



«Важливо обговорити реалізацію змін у системі шкільного харчування та роль місцевих громад у впровадженні інклюзивного навчання. Як ми можемо допомогти батькам ухвалити рішення про важливість навчання дітей з інвалідністю у звичайній школі. А особливо – додати їм упевненості у власній компетентності в такому чутливому питанні», – відзначила дружина Президента України.





Об’єднаний шкільний округ Сан-Франциско фактично є управлінням освіти. Це – сьомий за розміром освітній округ Каліфорнії, у якому щороку навчається близько 55 тисяч учнів. Оплата за шкільне харчування залежить від рівня доходу та кількості членів родини.

«Якщо діти голодні, вони напружені та в стресі й не мають енергії на навчання. Наша мета – забезпечити найкращу освіту та найкращі умови для освіти», – зазначив доктор технічних наук і суперінтендант (завідувач округу) Вінсент Меттьюз.

У школах Каліфорнії діти можуть їсти у їдальні, у класі, у спеціально облаштованих зонах на подвір’ї закладу або в шкільному холі. Дослідження показали, що більшість дітей (85%) з’їдають свій сніданок саме у класі.

Їжу в американські школи переважно привозять постачальники, але нині розробляється план її приготування безпосередньо в навчальних закладах. Перша леді Олена Зеленська поділилася досвідом того, як це відбувається в Україні, і розповіла, зокрема, про серію регіональних форумів щодо реформи шкільного харчування, які проходять по всій країні. Найближчий відбудеться 9 вересня в Одесі.

«Перед нами стоїть завдання – зробити їжу захопливою та доступною. Тому ми даємо нашим учням зразки страв перед тим, як ухвалити рішення, чи вводити їх у основне меню. Ми збираємо зворотний зв’язок і тільки після цього вирішуємо, чи запускати нові страви», – додала Дженніфер Лебарре, виконавча директорка служби харчування студентів.

Нагадаємо, на одній із зустрічей у межах робочого візиту Президента України до Сполучених Штатів Олена Зеленська ініціювала підписання меморандуму про роботу над двома україномовними аудіогідами та повідомила про запуск першого аудіогіда у США – у маєтку Президента Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.