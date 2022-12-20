Відбулася зустріч Президента України з Президентом США у Вашингтоні

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом США Джозефом Байденом.

Джозеф і Джилл Байден зустріли Главу Української держави на ґанку Білого дому у Вашингтоні.

Володимир Зеленський подякував за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України. Від імені українського народу він висловив подяку Джозефу Байдену та всім американцям за величезну підтримку й лідерство, яке Сполучені Штати проявляють у допомозі Україні.

«Пане Президенте, це велика честь для мене – бути тут. Я хотів прибути раніше, але не міг цього зробити через складну ситуацію. І оскільки я тут, це означає, що ми контролюємо ситуацію. І це насамперед завдяки вашій підтримці», – сказав Глава Української держави під час короткого спілкування з представниками ЗМІ перед початком переговорів.

Джозеф Байден привітав Володимира Зеленського у Вашингтоні.

«Пане Президенте, радий знову бачити вас, радий, що ви змогли дістатися до нас. І для мене честь – бути на вашому боці у спільному захисті в жорстокій війні, розв’язаній Путіним. Важко в це повірити, але минуло вже 300 днів із моменту жахливого нападу на право українців на існування», – зазначив Президент США.

Лідер Сполучених Штатів відзначив хоробрість і рішучість, яку демонструє український народ у відстоюванні свого майбутнього. США продовжуватимуть забезпечувати можливість України захищатися, зокрема засобами ППО.

«І саме тому ми передаємо Україні батарею Patriot і навчимо ваших військових ефективно її використовувати», – повідомив Джозеф Байден.

Президент України передав колезі відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського військового – командира батареї HIMARS. Офіцер отримав цю нагороду за участь у бойових діях на найгарячішому напрямку й під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Бахмуті попросив передати свою відзнаку Джозефу Байдену на знак подяки за неоціненну підтримку України та внесок, який зробили Сполучені Штати в посилення української обороноздатності.

«Це справжній герой, капітан. Він попросив мене передати його відзнаку Президенту Байдену. Він дуже сміливий. Він сказав: «Передайте це дуже сміливому Президенту». І я хоч вручити вам цей «Хрест бойових заслуг» від нього», – сказав Глава Української держави.

Перед початком перемовин Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Джозефом Байденом сам на сам та в розширеному форматі ознайомить американську сторону із ситуацією на полі бою та в енергетиці, а також із потребами України для повернення окупованих територій, захисту цивільного населення та енергосистеми.

Також перед початком зустрічі Президент України розповів, що сторони обговорять заходи з підтримки нашої країни в зимовий період та фінансову допомогу США.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що планує порушити, зокрема, теми реалізації української формули миру, посилення санкційного тиску на Росію, а також створення компенсаційного механізму та спеціального трибуналу.

Президент України здійснює перший закордонний візит після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого саме до США передусім для того, щоб подякувати ключовому союзнику за підтримку, яка була надана за понад 300 днів повномасштабної війни. Ще однією метою візиту є обговорення взаємодії України зі США в наступному році.

Володимир Зеленський виступить зі зверненням до Конгресу США – до обох палат і обох партій. Президент підсумує досягнення цього року й окреслить головні очікування України від подальших місяців.