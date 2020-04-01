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Відеоуроки «Всеукраїнської школи онлайн» будуть доступні для школярів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму

2 квітня 2020 року - 10:02

Відеоуроки «Всеукраїнської школи онлайн» будуть доступні для школярів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму

Школярі з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим та м. Севастополя зможуть переглянути відеоуроки, створені в межах освітньої ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Всеукраїнська школа онлайн», в ефірі телеканалу «Дом».

Мешканці окупованого півострова, які мають доступ до телебачення через супутникове обладнання, також матимуть змогу дивитися відеоуроки в ефірі UA: Перший та інших каналів – партнерів проекту, які входять у їхній супутниковий пакет.

Крім того, діти з тимчасово окупованих територій зможуть переглядати записи уроків на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, з ініціативи Володимира Зеленського Офіс Президента спільно з Міністерством освіти і науки та Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн», який має на меті забезпечити доступ до дистанційної освіти для всіх українських школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину.

У межах проекту 40 педагогів з Києва запишуть відеоуроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія.

Відеоуроки можна буде подивитися на українських телевізійних каналах, а також на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

Стартує освітній проект 6 квітня. Трансляція уроків відбуватиметься щодня, з понеділка до п’ятниці.

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