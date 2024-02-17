Відхід з Авдіївки дав змогу зберегти життя українських воїнів – Президент на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Рішення про виведення українських військ з Авдіївки Донецької області, де наші захисники кілька місяців стримували російські атаки, є логічним і справедливим, адже це збереже життя українців, поки не надійде необхідне озброєння. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час участі в панелі-спілкуванні Ukraine in the World Мюнхенської конференції з питань безпеки.

«Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що українські військові відійшли з Авдіївки на інші рубежі, щоб не потрапити в оточення, але не можна стверджувати, що Росія захопила наші території.

«Це не означає, що люди вийшли на кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні зрозуміти: Росія за два роки війни намагалася щось зробити на сході. Вони просто зруйнували декілька селищ, містечок, але найбільше, що вони зруйнували, – це наше життя», – пояснив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що під час боїв біля Авдіївки Росія застосовувала всі наявні види зброї та втратила десятки тисяч своїх солдатів.

«Виснаження їхньої армії – я вважаю, що наші військові постійно це завдання виконують. Збереження наших життів – також, на мою думку, правильне рішення. Далі буде відновлення, будуть чекати на відповідну зброю, якої просто не вистачило», – зазначив Президент.

Водночас він акцентував, що Україна гостро потребує артилерії та далекобійної зброї й розраховує на допомогу партнерів у цьому питанні. Крім того, за словами Володимира Зеленського, важливо здобути перевагу над ворогом у небі.

Глава держави зазначив, що постачання систем ППО дасть Україні змогу розблокувати небо й допоможе нашим воїнам просуватися вперед.

«Ми вдячні партнерам – ми почали отримувати системи ППО: Patriot, IRIS-T, NASAMS. Я дякую. Їх дуже мало для того, щоб швидко просуватися вперед. Але рішення дуже просте: туди, де розташовувалася в нас ППО, поверталися люди, піднімали економіку того чи іншого міста», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна розвиває виробництво дронів.

«Ми позитивно для нас і негативно для Росії здивуємо їх цього року дроновими системами, системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології. Це паралельний шлях, який ми розвиваємо, поки очікуємо допомоги від партнерів», – розповів Глава держави.