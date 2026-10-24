Відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості, достатні для використання цього звʼязку. Я хочу подякувати всім, хто допомагав нам з відновленням роботи Старлінку, Старшилду, хто підтримував нашу українську комунікацію про цю проблему і зробив можливим повернення нормальних умов. Це дуже важливо, це вагомо для нашої фронтової логістики, для захисту України від реактивних «шахедів».

Вранці була доповідь міністра оборони України Євгенія Хмари. Перевірки ми провели: Старлінк, Старшилд працюють. Я дякую всім американцям, усім нашим партнерам, хто сприйняв усе це серйозно, дуже серйозно і дійсно допомагає нам. Дякую конгресменам, сенаторам, усім медіа, Держдепу і Президенту. Захист життів має значення.

Ми продовжуємо комунікацію з партнерами щоб відновились інші рівні нашої співпраці з Америкою. Дуже важливо, щоб було поновлене постачання перехоплювачів для ППО – перехоплювачів проти російської балістики. Є пакети, на які ми досі очікуємо. І це пакети і американські, і від європейських партнерів. Пакети, щодо яких є політичні рішення.

Третій аспект: ми готуємо зустрічі в Європі з представниками Президента Америки, і також з нашими європейськими партнерами – Європа має бути в дипломатії. Україна завжди залучає Європу, і на наступному тижні ми розраховуємо, що дипломатія продовжиться.

Є також домовленість щодо Олешок. Скоро повинна бути реалізація, щоб був розблокований доступ в Олешки. На окупованій частині, тимчасово окупованій частині нашої Херсонщини росіяни замінували дороги, і через це ситуація важка, вкрай важка. Ми сподіваємось, що вдасться провести цю гуманітарну операцію – розблокувати Олешки, дати доступ, щоб завезти їжу, завезти медикаменти і щоб люди могли вийти із цієї зони бойових дій. Ми домовлялись про це певний час і на різних рівнях. Україна свою частину виконає. Розраховуємо, що американське посередництво спрацює.

І ще кілька речей. Були ще зустрічі по ситуації в наших областях та в столиці. Управлінські питання тут, в столиці нашій, і щодо плану стійкості, і щодо підготовки до зими, захисту людей, захисту інфраструктури. Будуть зміни також і в деяких регіонах.

І звісно, я хочу подякувати нашим воїнам за влучність. Знов спрацювала наша українська далекобійність: санкції ми застосували проти російських виробництв, які працюють на війну, це цілком справедлива наша відповідь на те, що Росія робить проти України. Цю свою війну Росія повинна завершити, і альтернатив миру не повинно бути. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашим народом!

Слава Україні!