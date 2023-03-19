Вигнати окупанта, очистити нашу землю від слідів держави-зла, покарати терористів – наші завдання, які ми виконаємо – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла. Ще один тиждень, коли щодня, щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей.

Кам’янське Запорізької області, Берислав Херсонської області, Марганець Дніпропетровської області, Авдіївка, Краматорськ і Костянтинівка Донецької області, Костянтинівка Сумської області… І ще десятки-десятки українських міст і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень – один тиждень. Мої співчуття всім, хто втратив рідних, своїх близьких…

За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс справді вагомий міжнародно-правовий результат для України, для справедливості. Є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії, і це – поворотний момент.

Момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності.

Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину… І, звичайно, за кожен прояв дестабілізації світу, що стала наслідком російської агресії.

Цими днями наша благодійна платформа United24 перетнула межу в 300 мільйонів доларів внесків. Від людей із різних країн світу – понад сотня країн, тисячі й тисячі донорів. Звичайні люди, приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої, ремонтувати лікарні, інфраструктуру.

І це одна українська благодійна платформа. Одна серед різних ініціатив, які всі разом консолідують світ.

Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо й шляхетно борються наші люди.

І саме тому нам вдається мобілізувати підтримку і провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу. Дякую кожному й кожній, хто вірить в Україну і хто допомагає нам повертати безпеку!

Хочу окремо відзначити наших людей, які знешкоджують залишені окупантом міни й російські боєприпаси, що не розірвалися. Це щоденна кропітка й дуже небезпечна робота.

Від початку повномасштабної війни наші піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території.

Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів. Понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.

Я дякую всім, хто здійснює цю роботу!

А особливо відзначу піротехніків ДСНС. Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже шість місяців поспіль працюють на Херсонщині, повертаючи безпеку українцям. Дякую вам!

Дякую Роману Радавчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики. Дякую Василю Поповичу з Чернівців за розмінування в Донецькій області. Євгену Захарову з Києва – за розмінування в Харківській області.

Бажаю якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку, Владиславу Баку… Це піротехніки ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.

Я дякую вибухотехнікам нашої поліції. Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей.

Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині.

Дякую Ігорю Заболотньому, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині.

Дякую саперам Національної гвардії України та наших Збройних Сил!

Вигнати окупанта, очистити нашу землю від усіх слідів держави-зла, покарати терористів – це наші завдання. Завдання, які ми виконаємо.

Ми – українці в єдності. І світ – у єдності.

Слава всім, хто зараз у бою за Україну! Хто б’ється на Донеччині та Луганщині, хто захищає наш південь, хто тримає наш кордон. Слава всім, хто готує деокупацію наших земель!

Вічна пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор, російські бомби, російські міни.

Слава Україні!

