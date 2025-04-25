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26 квітня 2025 року - 20:59

Військова підтримка України та підготовка нового пакета санкцій проти Росії: Володимир Зеленський провів зустріч з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави подякував Європейському Союзу та країнам – учасницям ЄС за підтримку України, передусім військову.

Президент розповів про ситуацію на полі бою та російські ракетні й дронові удари по українських містах. Попри всі дипломатичні зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для встановлення повного, безумовного припинення вогню Росія не зупиняє своєї агресії. Володимир Зеленський поінформував про оборонні потреби України для захисту людей, зокрема в системах ППО. 

Крім того, ішлося про реалізацію плану ReArm Europe, зміцнення безпекової співпраці між Україною та ЄС і співробітництво в галузі оборонних інновацій і технологій. Унікальний досвід України може підвищити оборонні спроможності всієї Європи.

Президент також зазначив, що Україна цінує підтримку Європейського Союзу на шляху до членства в ЄС. Саме тому так важливо зробити все для того, щоб розблокувати відкриття першого переговорного кластера. Наша держава здійснює всі необхідні кроки та розраховує на подальше сприяння.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн окремо обговорили підготовку 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Президент зазначив, що він має бути спрямований на ключові сектори російської економіки: металургію, ядерну та хімічну промисловість, ІТ і фінансовий сектор, а також на тіньовий танкерний флот.

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