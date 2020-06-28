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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

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Військові моряки мають відчути себе супергероями, які дуже потрібні Україні – Президент

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Військові моряки мають відчути себе супергероями, які дуже потрібні Україні – Президент

5 липня 2020 року - 09:49

Військові моряки мають відчути себе супергероями, які дуже потрібні Україні – Президент

Одним з головних завдань Української держави є соціальне забезпечення військових моряків і членів їхніх родин, наголосив Президент Володимир Зеленський під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Військово-Морських сил Збройних сил України в Одесі.

«Найголовніше, про кого ми завжди повинні пам’ятати та піклуватися, – це люди. Це наші військові моряки, їхні родини, гідне матеріальне та соціальне забезпечення для них. Це – завдання номер один», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні українські моряки отримають понад 70 квартир. Зокрема, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україні.

Президент зазначив, що їхня вірність присязі чомусь була для влади непомітною, і вони жили в жахливих умовах.

«Мені соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Але я радий, що нарешті справедливість перемогла», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що це – лише перші кроки у напрямку покращення умов життя військових моряків.

«Я зроблю все, щоб українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні», – наголосив Президент. 

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