Виконання домовленостей, досягнутих у Парижі наприкінці 2019 року, є головною умовою для наступної зустрічі у Нормандському форматі – Андрій Єрмак

Головною умовою проведення наступного саміту лідерів країн «Нормандської четвірки» є виконання домовленостей, яких було досягнуто на попередньому саміті у Нормандському форматі в Парижі у грудні 2019 року, наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Головною умовою проведення саміту лідерів Нормандського формату є виконання всього того, що вони вирішили наприкінці минулого року в Парижі. Україна завжди говорила й завжди робить все для того, щоб це виконати. Але, на жаль, не все залежить від нас. Є питання, у яких ми зі свого боку зробили все, але інша сторона не так дотримується тих зобов’язань, які були досягнуті», – заявив він під час онлайн-брифінгу в Офісі Президента України.

Андрій Єрмак зазначив, що серед головних вимог також – припинення вогню на Донбасі. Але обстріли, на жаль, продовжуються. Керівник Офісу Президента зауважив, що українські бійці даватимуть відповідь на такі кроки ворога, однак це не змінює прагнень України до миру.

«Українська сторона завжди повторює, що якщо на нас хтось нападає, якщо хтось стріляє по наших бійцях – наша армія готова й дає кожного разу відсіч цим спробам. Але це не зупинить наші прагнення до миру й виконання тих домовленостей, які сьогодні існують. У першу чергу це Мінські домовленості, які сьогодні є єдиною платформою для продовження перемовин», – сказав він.

Щодо Консультативної ради, про створення якої йшлося під час зустрічі Тристоронньої контактної групи, Андрій Єрмак повідомив, що це питання обговорювалося у форматі телефонної розмови політичних радників «Нормандської четвірки».

«Ідея створення такої ради буде далі розглядатися після консультацій з нашими партнерами з Франції, Німеччини та ОБСЄ. Ці консультації досі тривають», – констатував керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак розповів, що під час засідання ТКГ 11 березня, у якому він брав участь, обговорювалася, зокрема, ініціатива щодо створення Консультативної ради за участі громадян України з числа внутрішньо переміщених осіб.

«Хочу нагадати, що у Мінських домовленостях є підписи представників так званих «ЛНР» та «ДНР». У цих домовленостях є умови, за якими Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками територій», – наголосив Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, Україна ніколи не вела й не вестиме переговори з «ДНР/ЛНР» та з терористами, але готова говорити з українськими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях і не є учасниками війни на Донбасі.

«Ми хотіли припинити монополію представників «ЛНР» та «ДНР» на представництво окремих районів Донбасу», – сказав він, зауваживши, що Консультативна рада є реалізацією ідеї усунення цієї монополії.