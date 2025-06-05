Виступ Президента на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів «Згуртовані заради миру і безпеки»

Шановні присутні, шановні представники міст і громад – прямі представники людей!

Пане президенте Юнг, пане президенте Колс, пані президент Тюттьо!

Усі представники Eurocities!

Я хочу подякувати вам за єдність і за те, що ви з Україною, а отже – з усією Європою. Наш континент так, напевно, і побудував свою силу – завдяки єдності, завдяки мирній співпраці й завдяки міцності, надзвичайному потенціалу європейських міст і регіонів. Кожна частина Європи має значення для всієї Європи, і саме ми доводимо це нашими об’єднаними зусиллями та повагою одне до одного.

Сьогодні ті з вас, хто в Україні, саме тут, стали свідками чергової брутальної російської атаки проти українських міст по всій території нашої держави: від Чернігова на Півночі нашої країни до Луцька на Заході, від Києва до наших південних регіонів. Загалом за одну цю ніч було понад 400 ударних дронів і більш як 40 ракет, зокрема балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, звичайну, авжеж, звичайну міську інфраструктуру. В Луцьку на Волині вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, у якому були українські спортсмени. В інших регіонах є пошкодження, на жаль, і житлової інфраструктури, і енергетичної інфраструктури, промислових підприємств. Росіяни спалили навіть черговий склад із гуманітарною допомогою. Така російська війна – вони воюють проти міст і проти самого життя. І всюди, куди зайшла російська армія на території України, всюди, де є, на жаль, російська окупація, – всюди немає нормального життя. А в деяких містах взагалі, на жаль, нічого не залишилось – тільки випалені руїни. Колись жваві міста, містечка Донецької області, такі промислові міста, як, наприклад, Маріуполь, зараз ледве-ледве живі. А замість багатьох українських міст і сіл – просто мертва земля. Саме це є Росією, саме це вона вміє найкраще – вбивати та знищувати. Ми повинні зупинити її разом. Мир – це завдання не тільки для політиків загальнонаціонального рівня. Потрібна правда, яку можуть донести до своїх людей очільники міст і, що дуже важливо, громадські лідери. Потрібно, щоб політичну роботу заради миру підтримували й на рівні місцевого самоврядування. Потрібно, щоб міста і громади могли підтримувати одне одного. І я дякую вам за те, що це справді є. Дуже дякую всім, хто присутній тут, хто онлайн, хто нас чує або хто подивиться трішки пізніше. Дякуємо вам за підтримку!

Протягом років цієї війни багато хто з вас дійсно сильно допомагає Україні, нашим громадам, українцям – людям, сімʼям, дітям – усім нам. Ми за це дуже вдячні. Допомагає нашій стійкості, людям допомагає вижити, витримати, вистояти, допомагає відновитись. Звісно, це надзвичайно масштабне завдання – повне відновлення, але вже робимо конкретні речі. Відбудовані вже сотні об’єктів інфраструктури разом із нашими друзями в Європі, з нашими друзями, партнерами в різних країнах, Сполучених Штатах Америки – саме завдяки співпраці між регіонами й містами. Я особливо вдячний тим із вас, хто допоміг нам пройти зими цієї війни – росіяни робили все, щоб у нас був блекаут. Завдяки співпраці з вами ми отримали понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання, є вже й 454 проєкти в альтернативній енергетиці. Дуже цінуємо свою співпрацю на рівні культурної дипломатії та для підтримки наших людей, які в час війни знайшли прихисток у ваших містах, ваших громадах – наші люди серед ваших людей. Справді, прихисток – це дуже важливо, і я дякую вам за те, що, незважаючи на те, що війна довга, дякую вам за повагу до українців. Дякую. І за спільне розуміння, що Україна обов’язково буде повноправною частиною Європейського Союзу. Ми бачимо, як багато може дати Україна всім у Європі. Наш досвід, наше прагнення бути вільними, наше вміння дати основу для єдності – це все, безперечно, потрібне Європі, безпосередньо Європейському Союзу. У цьому році нам справді потрібен прогрес у перемовинах щодо вступу, і я хочу подякувати кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує. Найвагоміше, що ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту. Ми можемо це зробити. Будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію – підтримуйте дипломатію, політичний та економічний тиск, будь ласка, закликайте до нових і дієвих санкцій проти Росії, їх режиму заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру, заради того, щоб відповідальність Росії за війну справді відчувалась – відчувалась Москвою. Потрібна рішучість на всіх рівнях. І що більше міст і громад про це говорять, то краще. Рішучість, щоб ніхто й ніколи не смів повторювати те, що роблять росіяни проти України, українців, і щоб росіяни були змушені шукати миру. Зараз вони шукають, як іще затягнути цю війну, і, на мій погляд, те, що вони роблять, – вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен. Будь ласка, допомагайте нам не лише в стійкості, а й у важливій політичній роботі заради миру. Ще раз хочу вам всім подякувати за те, що ви сьогодні тут, в Україні, і не тільки сьогодні. За те, що ви весь цей час, непростий час, із, напевно, однією з найбільш вільних і сильних країн.

Дякую за те, що ви з Україною.

Слава Україні!